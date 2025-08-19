 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... Agrogeneration
information fournie par AOF 19/08/2025 à 08:03

(AOF) - La société ukrainienne Novaagro, qui détient déjà 56,90 % d’Agrogeneration, a déposé une offre auprès de l’Autorité des marchés financiers pour acquérir la totalité des actions Agrogeneration qu’elle ne détient pas encore. Novaagro a proposé un prix de 0,033 euro par titre. L’offre déposée n’a pas pour objectif de sortir la société française de la cote et l’acquéreur souhaite s’appuyer sur l’équipe de direction actuelle afin de poursuivre les principales orientations stratégiques. L’offre publique d’achat simplifiée débutera le 15 septembre et s’achèvera le 26 septembre.

Lundi, le titre Agrogeneration a bondi de 18,02 % et a terminé la séance à 0,0524 euro.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AGROGENERATION
0,0524 EUR Euronext Paris 0,00%
