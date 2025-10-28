A.O.Smith chute après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant de chauffe-eau A.O.Smith AOS chutent de 3 % à 66,45 $ avant le marché ** A.O.Smith réduit la borne supérieure de sa prévision de bénéfice pour l'année entière, car le ralentissement de la croissance économique en Chine a affaibli la demande régionale pour ses chauffe-eau

** La société s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action se situe entre 3,70 $ et 3,85 $, comparativement à sa prévision précédente de 3,70 $ à 3,90 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel d'AOS a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 942,5 millions de dollars

** La société affiche un bénéfice net de 132 millions de dollars au troisième trimestre, soit 94 cents par action, contre 120,1 millions de dollars, soit 82 cents par action, un an plus tôt

** Les analystes s'attendaient en moyenne à 94 cents, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 0,6 % depuis le début de l'année