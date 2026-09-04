À ne pas manquer cette semaine et ce mardi 8 septembre

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4 septembre - (Les marchés américains seront fermés le lundi 7 septembre à l'occasion de la fête du Travail)

MARDI

Aux États-Unis , l'indice NFIB de confiance des petites entreprises pour le mois d'août, qui s'établissait à 99,8, sera publié, ainsi que les données sur le crédit à la consommation de juillet et l'indice des tendances de l'emploi.

En Amérique latine, le Brésil publiera son indice d'inflation IGP-DI du mois d'août, qui avait reculé de 0,86 % en juillet. L'Argentine devrait publier ses chiffres de la production industrielle pour le mois de juillet. La banque centraledu Chili devrait annoncer sa dernière décision en matière de taux d’intérêt, le taux de référence s’établissant actuellement à 4,5 %. Côté inflation, le Chili publiera les prix à la consommation du mois d’août, qui avaient augmenté de 0,1 % en juillet.

LE RESTE DE LA SEMAINE

Mercredi,Apple doit organiser un événement de lancement, qui inclut traditionnellement les dernières versions de ses smartphones. Il s’agit du premier événement de lancement depuis que John Ternus est devenu directeur général de l’entreprise, en remplacement de Tim Cook.

L’indice des prix à la consommation américain (IPC) pour le mois d’août, dont la publication est prévue vendredi, domine l’agenda de la semaine. L’IPC global devrait progresser de 0,4 % en glissement mensuel et de 3,4 % en glissement annuel. L’IPC sous-jacent devrait quant à lui augmenter de 0,2 % en glissement mensuel et de 2,4 % en glissement annuel. Jeudi, l’indice des prix à la production (IPP) du mois d’août constituera la publication phare, la demande finale devant progresser de 0,4 % sur le mois et de 5,3 % en glissement annuel. Le même jour, les demandes initiales d’allocations chômage devraient avoir baissé de 1 000 pour s’établir à 205 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 5 septembre. Au cours de la même séance, les ventes de logements existants en juillet devraient s’élever à 4 millions d’unités, tandis que les données sur les stocks de gros seront également publiées. Vendredi, l’université du Michigan devrait publier son indicepréliminairede confiance des consommateurs pour septembre, prévu à 51,1, et le rapport sur le budget fédéral du mois d’août viendra compléter les données américaines.

Macy's devrait publier jeudi ses résultats du premier trimestre dans un contexte économique contrasté, marqué par une faible demande de la part des consommateurs soucieux de leurs dépenses, tandis que les acheteurs aux revenus plus élevés font des folies. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande et les dépenses des différentes catégories de consommateurs, aux progrès du redressement ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Le distributeur de vêtements American Eagle Outfitters devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenu par une demande soutenue pour ses produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs dans un contexte d’incertitude macroéconomique accrue, à l’impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants et la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’aux prévisions annuelles.

Coach s’apprête à dévoiler mercredi sa dernière collection, caractérisée par des styles modernes et un savoir-faire artisanal emblématique. Le même jour, Ralph Lauren dévoilera sa dernière collection, mettant en avant le mélange caractéristique de la marque entre style américain classique. Calvin Klein Collection dévoilera vendredi ses dernières créations de défilé lors de la Fashion Week de New York.

Dans l'agenda latino-américain, les chiffres de l'inflation seront au centre de l'attention au Brésil, au Mexique et en Argentine. Le Brésil publiera vendredi son indice d’inflation IPCA du mois d’août, ainsi que son principal indicateur des prix. Mercredi, le Mexique devrait publier les chiffres de l’inflation du mois d’août, notamment l’inflation globale, l’inflation sous-jacente et les données sur 12 mois, ainsi que les prix à la production. Jeudi, l’Argentine publiera l’inflation à la consommation du mois d’août, le taux mensuel précédent s’établissant à 2,1 %. Par ailleurs, le Brésil publiera mercredi les flux hebdomadaires de devises. Le Mexique publiera vendredi la production industrielle du mois de juillet. De plus, la banque centrale du Pérou devrait annoncer jeudi sa décision concernant le taux d’intérêt, actuellement fixé à 4,25 %, puis publier sa balance commerciale du mois de juillet.