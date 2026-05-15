À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 18 mai

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15 mai -

Lundi:

Michael Dell, directeur général de Dell, et d'autres dirigeants du secteur technologique, dont Jensen Huang, directeur général de Nvidia, doivent prononcer un discours d'ouverture lors de l'événement Dell Technologies World. La session, intitulée « Unleash the Future », devrait donner un aperçu de l'évolution du partenariat entre Dell et Nvidia, notamment en ce qui concerne les produits optimisés pour l'IA destinés aux centres de données. Yong Ho Song, vice-président exécutif de Samsung Electronics, participera également à l'événement.

L'indice du marché immobilier de la National Association of Home Builders (NAHB) aux États-Unis doit publier le moral des constructeurs immobiliers pour le mois de mai. L'indice devrait s'établir à 35, après avoir atteint son plus bas niveau en sept mois à 34 en avril.

La présidente par intérim de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Cheryl Venable, prononcera un discours de bienvenue avant la conférence « 2026 Financial Markets Conference: Technology's Transformative Role in Finance and Central Banking », organisée par la banque à Amelia Island. (08h30 / 12h30)

En Amérique latine, les investisseurs auront un aperçu de l'inflation et de l'activité économique au Brésil. Parallèlement, les estimations du PIB chilien pour le premier trimestre seront publiées, ainsi que celles du PIB péruvien pour le mois de mars, qui devraient s'établir autour de 2,20 %.

Le reste de la semaine:

Mercredi, Nvidia devrait publier ses résultats du premier trimestre, qui devraient être les meilleurs depuis plus d'un an en termes de croissance du chiffre d'affaires, grâce à la forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle. Mais les investisseurs pourraient vouloir être rassurés quant à la position dominante de l'entreprise dans le secteur en plein essor des processeurs pour centres de données d'IA, alors que les entreprises du cloud cherchent à développer leurs propres puces sur mesure.

Plusieurs détaillants américains publieront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine. Walmart devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par la demande pour ses produits de première nécessité à bas prix, l'augmentation des dépenses liées à ses services de livraison en ligne, ainsi que ses activités de publicité et de marketplace. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs, ainsi qu'aux mises à jour des prévisions initialement prudentes de Walmart pour l'année. Target devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Les analystes s'attendent à ce que l'entreprise renoue avec une croissance trimestrielle de ses ventes à magasins comparables, grâce à ses efforts de rénovation de ses magasins et de son assortiment de produits, ainsi qu'à la baisse des prix de certains articles visant à attirer les consommateurs soucieux de leur budget. Les investisseurs seront attentifs à l'impact de la hausse des prix du carburant sur la clientèle de Target, ainsi qu'aux progrès de ses efforts de redressement sous la direction de son directeur général Fiddleke.

La conférence des développeurs I/Ode Google, qui se tiendra sur deux jours, débutera mardi. Les dirigeants y mettront l'accent sur les agents IA, c'est-à-dire des outils capables d'accomplir des tâches complètes, comme planifier un voyage ou gérer des fichiers. Des lunettes intelligentes permettant aux utilisateurs de parler à un assistant IA en mode mains libres et un nouveau système appelé Aluminum OS, conçu pour faire fonctionner les ordinateurs portables et les téléphones comme un seul et même appareil, sont également au programme.

Mardi apportera de nouvelles données sur le marché immobilier américain, notamment les ventes de logements en attente pour le mois d'avril. Jeudi, le Bureau du recensement devrait faire état d'une baisse des mises en chantier en avril avec un taux annualisé de 1,405 million d'unités, tandis que les permis de construire devraient atteindre 1,395 million d'unités sur la même période. Parmi les autres données économiques attendues jeudi figurent le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage et les estimations flash de l'indice PMI pour le mois de mai. Les demandes initiales d'allocations chômage devraient s'élever à 210 000 pour la semaine se terminant en mai. Concernant le PMI, S&P Global devrait indiquer que le secteur manufacturier s'est établi à 54, tandis que le secteur des services devrait rester inchangé à 51,0. La semaine s'achèvera vendredi avec la publication de la version définitive de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan , qui devrait rester stable à 48,2.

La Financial Markets Conference accueillera mardi la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, qui devrait s'exprimer sur les perspectives économiques. Le discours de clôture de la conférence sera prononcé le même jour par la présidente de la Fed d'Atlanta, Cheryl Venable. En Allemagne, le gouverneur de la Fed Christopher Waller devrait participer à une table ronde sur la politique monétaire avant le Forum international de recherche sur la politique monétaire organisé par l'Euro Area Business Cycle Network. Waller doit également donner des conférences sur les perspectives économiques lors de l'événement « Centre for Central Banking Guest Lecture » vendredi. Le gouverneur de la Fed Michael Barr doit s'exprimer sur le thème « Consumer Financial Health Metrics » lors de la conférence « Financial Health Network (FHN) EMERGE Financial Health 2026 » à Atlanta.

Home Depot devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi, grâce à une demande soutenue de la part des entrepreneurs professionnels et aux petites réparations effectuées par des clients soucieux de leurs dépenses. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur le moral des consommateurs et l'état du marché immobilier aux États-Unis, l'évolution des prix, l'impact des droits de douane, le conflit au Moyen-Orient ainsi que les prévisions annuelles. Lowe's devrait également afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, soutenu par une demande soutenue dans ses ventes aux professionnels, en ligne et dans les services à domicile. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles et aux commentaires de la direction sur le moral des consommateurs, l'état du marché immobilier aux États-Unis, l'évolution des prix et l'impact sur les bénéfices des droits de douane et du conflit au Moyen-Orient.

Hasbro devrait afficher mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par une amélioration de la demande pour ses jouets et ses jeux numériques. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur l'impact des droits de douane, la demande et les mises à jour concernant le plan de croissance de l'entreprise, ainsi que les prévisions annuelles.

Le constructeur de tracteurs Deere publiera ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de chiffre d'affaires et de résultat net de l'entreprise pour l'ensemble de l'année.

TJX devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions, les pressions potentielles sur les marges et la santé des consommateurs à faibles revenus.

Analog Devices devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par une forte demande de la part des clients industriels et des centres de données, alors que l'essor de l'intelligence artificielle continue de stimuler les ventes de semi-conducteurs.

La marque de prêt-à-porter de luxe Ralph Lauren devrait publier jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une augmentation de la demande pour ses polos et ses pulls en maille torsadée. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles, aux commentaires sur le moral des consommateurs et aux mesures tarifaires, ainsi qu'à l'impact des coûts liés aux droits de douane et au conflit au Moyen-Orient.

Intuit, la société mère de TurboTax, devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par la forte demande pour ses logiciels financiers lors de la récente saison fiscale aux États-Unis.

Le Canada publiera mardi ses données sur l'inflation, avec la publication par Statistique Canada de son IPC d'avril. Parallèlement, la Banque du Canada publiera ses mesures de l'inflation sous-jacente, notamment l'IPC médian et l'IPC trimé. Vendredi, Statistique Canada publiera d'autres données, notamment les prix à la production et les ventes au détail.

En Amérique latine, le Mexique publiera jeudi ses chiffres des ventes au détail. Vendredi, les principales publications économiques comprendront l'estimation finale du PIB du premier trimestre, les données sur l'activité économique de mars et les chiffres de l'inflation de mai. L'Argentine publiera mercredi les données de la balance commerciale d'avril, suivies des données sur l'activité économique de mars, tandis que les ventes au détail de mars sont attendues vendredi.