À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 10 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, des analyses et d’autres articles de fond. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / GMT)

7 août - LUNDI Wall Street s'attend à ce que Rocket Lab annonce une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte augmentation de la demande pour des produits tels que les satellites et les composants associés vendus par sa division des systèmes spatiaux.

Simon Property Group devrait annoncer une hausse de ses flux de trésorerie d’exploitation immobiliers au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande de location pour les centres commerciaux de cette société d’investissement immobilier cotée (REIT) spécialisée dans l’immobilier commercial.

LE RESTE DE LA SEMAINE

L'inflation aux États-Unis sera au cœur de l'actualité cette semaine. Mercredi, le ministère du Travail publiera l'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet (CPI). En glissement annuel, l'inflation devrait s'être élevée à 3,4 %, en légère baisse par rapport aux 3,5 % enregistrés précédemment. En glissement mensuel, l'IPC global devrait progresser de 0,1 % après avoir reculé de 0,4 % le mois dernier. Le taux annuel de l'IPC sous-jacent devrait s'établir à 2,5 %, en baisse par rapport aux 2,6 % enregistrés précédemment. L'IPC sous-jacent devrait progresser de 0,2 % en glissement mensuel, après une stagnation. Vendredi, le ministère du Commerce publiera les chiffres des ventes au détail de juillet. Les ventes devraient augmenter de 0,2 %, à l'instar de la hausse enregistrée le mois précédent. Hors automobiles, les ventes devraient rebondir pour afficher une hausse de 0,3 %, après une baisse de 0,2 % le mois dernier. Mardi, l’indice NFIB de confiance des entreprises pour juillet sera publié, après avoir atteint 97,4 précédemment. L’Association nationale des agents immobiliers publiera les chiffres des ventes de logements existants pour juillet, estimées à 4,04 millions d’unités après 4,09 millions précédemment, alors que le rythme des ventes avait baissé de 2,4 % le mois dernier. Du côté des prix à la production aux États-Unis, jeudi, l’IPP (indice des prix à la production) pour la demande finale devrait progresser de 0,2 % sur le mois après une baisse de 0,3 %, le taux annuel s’établissant à 4,9 % contre 5,5 % précédemment. Le même jour seront publiées les demandes hebdomadaires d’allocations chômage, qui s’élevaient précédemment à 199 000. L'indice préliminaire de confiance des consommateurs de l'université du Michigan pour le mois d'août sera publié vendredi; il devrait s'établir à 54,0, en baisse par rapport à 55,2. Les stocks des entreprises américaines pour le mois de juin, qui avaient précédemment progressé de 0,3 %, viendront clore la journée. Concernant le budget fédéral américain, le Trésor publiera mercredi le rapport de juillet, après un déficit précédent de 120 milliards de dollars.

Mercredi, Meta fera face à un procès historique devant un tribunal fédéral de Californie, suite à des plaintes déposées par 29 États, qui l’accusent d’avoir collecté indûment des données auprès de mineurs, d’avoir conçu ses plateformes de réseaux sociaux pour créer une dépendance chez les enfants et d’avoir induit le public en erreur quant à leur sécurité. Les plaidoiries d’ouverture sont attendues le 18 août.

CoreWeave devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, la société enregistrant une explosion de la demande pour ses services cloud basés sur l’IA dans un contexte de dépenses massives des entreprises technologiques en centres de données. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives de la société et ses projets d’investissement pour l’année.

Du côté des événements liés aux banques centrales, la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack, participera jeudi à une séance de questions-réponses animée dans le cadre de la série de petits-déjeuners sur les affaires gouvernementales organisée par la Chambre de commerce de la région de Dayton (08h15/12h15). Le même jour, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit prendre la parole devant la Chambre de commerce de Greenville lors d’un événement en présentiel (08h40/12h40).

Le deuxième fonds de capital-risquede Robinhood devrait être coté à la Bourse de New York jeudi, après avoir finalisé son introduction en bourse.

Mercredi, Jorge Gomez, directeur général de Codelco, le producteur de cuivre public chilien, et Bernardo Fontaine, président de son conseil d'administration, doivent participer à une séance de la commission des mines de la Chambre des députés afin d'expliquer la suspension temporaire d'un projet d'extension de la mine de cuivre d'El Teniente.

Mardi, la chaîne de restaurants Cava Group devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour une cuisine méditerranéenne saine et abordable.

Statistique Canada devrait publier mercredi les chiffres des permis de construire pour le mois de juin, après une baisse de 1,7 % le mois précédent. Vendredi, les ventes du secteur manufacturier pour le mois de juin devraient reculer de 0,1 % après une hausse de 1,3 %, tandis que le commerce de gros devrait progresser de 2,7 % après une stagnation.

En Amérique latine, l’inflation au Brésil ouvrira le bal des données de la semaine mardi, lorsque l’institut de statistique IBGE publiera son indice de référence de l’inflation IPCA pour juillet. Mercredi, l’IBGE publiera les chiffres de la croissance du secteur des services pour juin: ce secteur a progressé de 0,4 % en glissement annuel, mais a reculé de 0,4 % en glissement mensuel. Jeudi, l’IBGE publiera les chiffres des ventes au détail pour le mois de juin. Par ailleurs, l’INEGI, l’agence statistique mexicaine, devrait publier mardi les chiffres de la production industrielle pour le mois de juin. De même, l’INDEC, l’agence statistique argentine, devrait publier jeudi les données sur les prix à la consommation pour le mois de juillet. Enfin, la banque centrale du Pérou sera sous les feux de la rampe jeudi, lorsqu’elle annoncera sa dernière décision en matière de taux d’intérêt. Le taux de référence s’établit actuellement à 4,25 %. La balance commerciale du Pérou pour le mois de juin sera également publiée jeudi, après un excédent précédent de 3,47 milliards de dollars. Pour clôturer la semaine vendredi, le Pérou devrait publier son solde budgétaire du deuxième trimestre en pourcentage du PIB, qui s’établissait précédemment à -0,5 %.