À la demande de Trump, le ministère américain de la justice va enquêter sur les liens entre Epstein et les démocrates

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Aucune preuve crédible ne lie Clinton, Summers, Hoffman au trafic d'Epstein

*

Trump nie avoir eu connaissance des abus et du trafic d'Epstein

*

Le soutien des républicains à Trump sur la question d'Epstein est faible

(Refonte de l'enquête du ministère de la justice) par Andy Sullivan et Jan Wolfe

Le ministère américain de la Justice a déclaré vendredi qu'il donnerait suite à la demande du président Donald Trump d'enquêter sur les liens présumés de Jeffrey Epstein avec l'ancien président démocrate Bill Clinton et la banque américaine JPMorgan JPM.N , alors que M. Trump cherchait à détourner l'attention de sa propre relation avec le délinquant sexuel condamné. Cette décision intervient deux jours après qu'une commission du Congrès a publié des milliers de documents qui soulèvent de nouvelles questions sur les relations de M. Trump avec l'ancien financier, et constitue la dernière d'une série de demandes formulées par M. Trump pour que les forces de l'ordre fédérales poursuivent les ennemis politiques qu'il perçoit . Le procureur général Pam Bondi a déclaré que Jay Clayton, le principal procureur fédéral de Manhattan, prendrait la tête de l'enquête. Le scandale Epstein est une épine politique dans le pied de Trump depuis des mois , en partie parce qu'il a amplifié les théories de conspiration sur Epstein auprès de ses propres partisans. De nombreux électeurs de Trump pensent que Bondi et d'autres responsables de Trump ont dissimulé les liens d'Epstein avec des personnalités puissantes et caché les détails entourant sa mort par suicide dans une prison de Manhattan en 2019.

Outre Mme Clinton, qui a fréquenté M. Epstein au début des années 2000, M. Trump a déclaré qu'il avait demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur l'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, et sur Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui est également un donateur démocrate de premier plan. Ces trois hommes sont mentionnés dans les 20 000 documents relatifs à Epstein publiés mercredi par la commission de surveillance de la Chambre des représentants.

"Epstein était un démocrate et c'est le problème des démocrates, pas celui des républicains! A écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux. "Ils sont tous au courant, ne perdez pas votre temps avec Trump. J'ai un pays à diriger!" JPMorgan a déclaré dans un communiqué qu'elle regrettait son association passée avec Epstein, qui était un client entre 1998 et 2013, et qu'elle ne l'avait pas aidé à commettre des "actes odieux"

Mme Clinton et M. Summers n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. M. Hoffman n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

M. TRUMP FAIT FACE À UNE PRESSION CONTINUE SUR M. EPSTEIN

M. Trump et M. Epstein étaient amis dans les années 1990 et 2000, mais M. Trump affirme avoir rompu les liens avant que M. Epstein ne plaide coupable, en 2008, d'avoir sollicité la prostitution d'une mineure. M. Trump a toujours nié avoir été au courant des abus et du trafic sexuel de mineures auxquels s'adonnait le défunt financier. Pourtant, certains des plus fervents partisans de M. Trump ont accusé son administration d'avoir dissimulé l'affaire. M. Trump, qui s'entretient fréquemment avec les journalistes, a refusé de répondre aux questions au cours des derniers jours, à mesure que de nouvelles révélations sur M. Epstein étaient rendues publiques.

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, devrait voter la semaine prochaine une loi qui obligerait le ministère de la justice à rendre publics tous les documents qu'il détient sur M. Epstein, qui faisait l'objet d'accusations fédérales de trafic sexuel de mineurs au moment de son suicide. La mesure devrait être adoptée, même si le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a manœuvré à plusieurs reprises pour tenter de bloquer le vote. Elle nécessiterait également l'adoption d'une législation similaire par le Sénat et l'approbation de M. Trump pour contraindre le ministère de la justice à agir.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en octobre, seuls quatre républicains sur dix ont déclaré qu'ils approuvaient la gestion des dossiers Epstein par M. Trump, ce qui est bien inférieur aux neuf républicains sur dix qui approuvent sa performance générale à la Maison-Blanche.

TRUMP "TENTE DE FAIRE DIVERSION "Il est clair que M. Trump tente désespérément de détourner l'attention de sa propre présence dans les courriels d'Epstein", a déclaré Alan Rozenshtein, professeur de droit à l'université du Minnesota et ancien avocat du ministère de la justice. JPMorgan a versé 290 millions de dollars en 2023 à certaines des victimes d'Epstein pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elle avait fermé les yeux sur son trafic sexuel. Cet accord fait suite à des révélations embarrassantes selon lesquelles JPMorgan aurait ignoré des avertissements internes et négligé des signaux d'alarme concernant Epstein, qui était client de la banque entre 1998 et 2013. La banque n'a pas admis avoir commis de faute dans le cadre du règlement.

Aucune preuve crédible n'a été apportée quant à l'implication de Clinton, Summers ou Hoffman dans le trafic sexuel d'Epstein. Tous ont précédemment nié avoir commis des actes répréhensibles et ont exprimé des regrets quant à leurs relations avec Epstein.

Mme Clinton a voyagé à plusieurs reprises dans le jet privé d'Epstein avant la condamnation du financier en 2008, tandis que M. Summers a accepté des dons philanthropiques d'Epstein alors qu'il était président de l'université de Harvard. Hoffman a reconnu avoir rencontré Epstein à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités professionnelles.

Avant sa condamnation en 2008, M. Epstein a travaillé et fréquenté une longue liste de personnalités, dont l'ancien prince Andrew du Royaume-Uni, qui a été déchu de son titre royal en partie à cause de son association avec M. Epstein. M. Trump a fait appel au ministère de la justice pour cibler d'autres opposants politiques, dont certains font aujourd'hui l'objet de poursuites pénales , que des experts extérieurs ont décrites comme étant motivées par des considérations politiques.

"Il est scandaleusement inapproprié que le président donne l'ordre au ministère de la justice d'enquêter sur des citoyens américains", a déclaré Patrick J. Cotter, un ancien procureur fédéral qui travaille aujourd'hui au cabinet d'avocats UB Greensfelder. "Ce n'est pas ainsi que les choses sont censées fonctionner Clayton, le procureur qui dirigera l'enquête, est un indépendant politique qui a présidé la Securities and Exchange Commission pendant le premier mandat de M. Trump à la Maison Blanche.