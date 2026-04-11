À la demande de la CFTC, un juge américain bloque les poursuites pénales engagées par l'Arizona contre Kalshi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Kalshi au paragraphe 5)

Un juge fédéral a empêché vendredi l'Arizona de poursuivre ses poursuites pénales contre le marché des prédictions Kalshi, selon la Commodity Futures Trading Commission, qui a intenté une action en justice pour empêcher les États de réglementer le secteur.

La CFTC a annoncé cette décision dans un communiqué de presse à l'issue d'une audience devant le juge de district Michael Liburdi en Arizona.

L'agence a déclaré que le tribunal avait accédé à sa demande d'ordonnance restrictive temporaire interdisant à l'État de continuer à engager des poursuites pénales contre les marchés de contrats désignés réglementés par la CFTC.

"La décision de l'Arizona d'utiliser le droit pénal de l'État contre des entreprises qui se conforment à la loi fédérale constitue un dangereux précédent, et l'ordonnance rendue aujourd'hui par le tribunal envoie un message clair: l'intimidation n'est pas une tactique acceptable pour contourner la loi fédérale", a déclaré Michael S. Selig, président de la CFTC, dans un communiqué.

L'avocat de Kalshi, Robert Denault, a salué la décision dans un message sur les réseaux sociaux, affirmant que "la loi fédérale est suprême" en vertu de la Constitution des États-Unis.

Le bureau du procureur général de l'Arizona n'a pas immédiatement répondu à un courriel demandant un commentaire sur la décision.

L'affaire pénale contre Kalshi est la première intentée contre la société par un État, dans un contexte d'escalade de la bataille entre les régulateurs de jeux des États et les opérateurs du marché de la prédiction. Le 2 avril, l'administration du président Donald Trump a intenté un procès à l'Arizona, au Connecticut et à l'Illinois pour mettre fin à ce qu'elle appelle leurs efforts illégaux pour réglementer les marchés de prédiction parce qu'ils pourraient violer les lois de l'État sur les jeux d'argent.

Les tentatives des États pour fermer les "contrats événementiels" proposés par des sociétés telles que Kalshi, Polymarket, Crypto.com et Robinhood (HOOD.O) violent le pouvoir exclusif de la CFTC de réglementer les marchés nationaux de swaps, a déclaré le gouvernement.

L'Arizona a répliqué dans une requête en justice que la loi fédérale ne prive pas les États de leur "pouvoir traditionnel sur les paris sportifs".

La procureure générale de l'Arizona, Kris Mayes, a engagé des poursuites pénales contre Kalshi le 17 mars, l'accusant d'exploiter une entreprise de jeux illégale et de permettre illégalement à des personnes de parier sur des élections.

Kalshi a nié avoir commis des actes répréhensibles après le dépôt des accusations et a déclaré que son activité était différente de celle des paris sportifs et des casinos.