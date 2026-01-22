À Davos, Musk déclare que les droits de douane américains font de l'énergie solaire un défi

Musk s'attend à ce que la technologie de conduite autonome de Tesla soit approuvée en Europe d'ici quelques semaines

Prévoit que les robots seront plus nombreux que les humains, ce qui stimulera la croissance économique

Musk, qui a déjà critiqué le WEF pour son élitisme, fait ses débuts à Davos

Elon Musk a marqué ses débuts de dernière minute à Davos jeudi en critiquant les droits de douane américains sur l'énergie solaire et en fixant des objectifs ambitieux pour Tesla, notamment la vente de robots humanoïdes l'année prochaine, ainsi que signalant l'approbation européenne pour sa technologie de conduite autonome d'ici quelques semaines.

Après avoir qualifié pendant des années la réunion annuelle du Forum économique mondial d'élitiste, d'irresponsable et de déconnectée des gens ordinaires, l'homme le plus riche du monde a été interviewé par le coprésident intérimaire du Forum économique mondial, Larry Fink.

Le directeur général de BlackRock a exprimé son admiration pour M. Musk au début de la vaste discussion, qui a porté sur l'avenir des robots et de l'IA, les avantages économiques des fusées réutilisables et la fascination de M. Musk pour la science-fiction pendant son enfance.

M. Musk est devenu plus important ces dernières années, en raison de sa proximité avec le président américain Donald Trump et de sa gestion d'entreprises telles que SpaceX, propriétaire de Starlink, la plateforme de médias sociaux X et la startup d'intelligence artificielle xAI.

Rompant avec M. Trump sur la question des énergies renouvelables, M. Musk a déclaré que les États-Unis pouvaient produire suffisamment d'énergie solaire pour répondre à tous leurs besoins en électricité, y compris la demande croissante liée à la prolifération des centres de données des grandes entreprises technologiques, gourmands en énergie.

"On pourrait prendre un petit coin de l'Utah, du Nevada ou du Nouveau-Mexique - un très petit pourcentage de la superficie des États-Unis - pour produire toute l'électricité que les États-Unis utilisent", a-t-il ajouté.

"Malheureusement, les barrières tarifaires pour l'énergie solaire sont extrêmement élevées, ce qui rend le coût du déploiement de l'énergie solaire artificiellement élevé", a déclaré M. Musk.

M. Trump a ouvertement critiqué les sources d'énergie propres tout en encourageant les grandes compagnies pétrolières à forer davantage pour extraire du pétrole et du gaz.

Son gel des autorisations pour les grands projets éoliens et solaires terrestres a laissé des milliers de mégawatts de capacité dans l'incertitude à un moment critique pour les États-Unis, qui s'efforcent d'obtenir suffisamment d'énergie pour répondre aux exigences croissantes de l'IA.

NOUS NE VOULONS PAS ÊTRE DANS TERMINATOR

L'interview n'a pas abordé les autres grands thèmes géopolitiques et économiques qui ont dominé le forum cette semaine, notamment les ambitions de M. Trump pour le Groenland ( ) et la guerre menée par la Russie en Ukraine, se concentrant plutôt sur la technologie et la robotique.

Les deux hommes ont plaisanté sur les extraterrestres, la vie sur Mars et la série de films "Terminator".

"Nous devons être très prudents avec la robotique. Nous ne voulons pas nous retrouver dans un film de James Cameron. J'adore ses films, mais nous ne voulons pas être dans Terminator, évidemment", a déclaré M. Musk, en faisant référence au système d'intelligence artificielle fictif des films "Terminator" qui devient conscient de lui-même et se retourne contre l'humanité.

Parmi les dirigeants les plus en vue qui se sont exprimés cette semaine dans la station de montagne suisse, M. Musk a prédit que les robots finiront par être plus nombreux que les humains, ce qui entraînera un énorme boom économique, et il a plaisanté sur la possibilité de se rendre sur Mars.

"Les gens me demandent si je veux mourir sur Mars, et je leur réponds: 'Oui, mais pas à l'impact'", a-t-il déclaré vers la fin de la session de 30 minutes, suscitant les rires de l'auditoire.

Son apparition à Davos intervient

alors que les g

gouvernements et les autorités de régulation de l'Europe à l'Asie s'attaquent au contenu sexuellement explicite généré par son chatbot xAI Grok sur X, en lançant des enquêtes, en imposant des interdictions et en exigeant des garanties, dans le cadre d'une campagne mondiale de plus en plus importante visant à lutter contre les contenus illégaux.