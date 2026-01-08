À Cuba, la pression américaine sur le pétrole vénézuélien attise les craintes

À Cuba, habitants et entreprises craignent une aggravation de la crise économique frappant le pays alors que les États-Unis ont saisi mercredi deux pétroliers liés à son principal fournisseur, le Venezuela.

Dans le port de Matanzas, à moins d'une centaine de kilomètres de la Havane et où les pétroliers accostent, les pénuries croissantes d'approvisionnement sont refletées par les stations-service fermées.

L'interception américaine de deux pétroliers mercredi, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de Washington pour entraver les exportations de pétrole du Venezuela par la mer, a exharcerbé les craintes de pénurie à Cuba, où les coupures d'électricité, déjà fréquentes, durent plusieurs heures.

"Maintenant, je pense qu'avec cette situation, les choses vont empirer, parce que maintenant ils ne laissent plus le pétrole arriver", a déclaré à Reuters William Gonzalez, un habitant de Matanzas.

"Avant, le pétrole provenait du Venezuela et de la Russie, maintenant il ne viendra plus que de la Russie (...) C'est donc une source de pétrole en moins, et le pays ira un peu plus mal."

Entre janvier et novembre de l'année dernière, le Venezuela a envoyé en moyenne 27.000 barils par jour (bpj) à Cuba, couvrant ainsi environ 50% du déficit pétrolier de l'île, selon les données de transport et les documents de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA.

"Les répercussions ne seront pas très bonnes. Le Venezuela était l'un des pays qui nous aidait le plus en matière d'énergie et de carburant", a déclaré Mario Valverde, chef d'entreprise à La Havane.

Bien que le Mexique soit devenu un "fournisseur important" de pétrole à Cuba, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré mercredi que le Mexique n'envoyait pas plus de pétrole à Cuba que par le passé.

Les États-Unis ont interceptés mercredi deux pétroliers, dont l'un bat pavillon russe, transportant du pétrole venezuelien alors que Washington a imposé en décembre un blocus à tous les navires sanctionnés entrant et sortant des eaux vénézuéliennes. Cette interception intervient moins d'une semaine après l'opération américaine à Caracas et l'arrestation du président venezuelien Nicolas Maduro.

Cette opération a été accueillie avec un mélange de colère et de sombre détermination par certains Cubains.

"Nous sommes très mécontents de l'attitude (du président américain Donald) Trump à l'égard de Maduro, car c'est forcer un pays à se soumettre par la force", a déclaré Manuel Rodriguez, un habitant.

"S'il y a d'autres coupures d'électricité, nous devrons endurer les coupures en tant que Cubains et résister jusqu'à la fin."

(Reportage Reuters, rédigé par Kylie Madry ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)