Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Chypre-Nord, Erdogan dit qu'il ne veut plus de "jeux diplomatiques" Reuters • 15/11/2020 à 14:35









ISTANBUL, 15 novembre (Reuters) - Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche qu'Ankara et la république turque de Chypre du Nord n'accepteraient plus de "jeux diplomatiques" en Méditerranée orientale, où la Turquie mène des explorations dans des zones contestées dans l'espoir de trouver des énergies fossiles. En visite dans la partie nord de Chypre, que seule la Turquie reconnaît en tant qu'Etat, le président turc a estimé qu'il ne pourrait pas y avoir de paix et de stabilité dans la région tant que les droits de son pays et de son allié chypriote ne seront pas reconnus. Le territoire sécessionniste de Chypre du Nord a élu le mois dernier un président favorable à l'indépendance, Ersin Tatar, alors que son prédécesseur plaidait pour la réunification de l'île divisée depuis 1974. La visite de Recep Tayyip Erdogan dans la partie nord de l'île a été qualifiée de "provocation" par le gouvernement de Nicosie. (Irem Koca et Jonathan Spicer, version française Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.