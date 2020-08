Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Beyrouth, capitale sinistrée, Macron demande des réformes Reuters • 06/08/2020 à 12:45









* Première visite d'un dirigeant étranger depuis l'explosion de mardi * La France souhaite organiser l'aide européenne et internationale * Emmanuel Macron met l'accent sur les réformes indispensables * "Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer" (Actualisé avec premières déclarations d'Emmanuel Macron) PARIS, 6 août (Reuters) - Arrivé jeudi en fin de matinée à Beyrouth, au surlendemain de la gigantesque explosion meurtrière de mardi, Emmanuel Macron a apporté un message de "soutien" tout en exhortant la classe politique libanaise à lancer les réformes nécessaires pour sortir le pays de la crise économique sans précédent qu'il traverse. Le président français, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, est arrivé peu après 11h00 heure de Paris (12h00 heure locale). "Je viens d'abord (...) pour apporter un témoignage de soutien, d'amitié et de solidarité fraternelle au peuple libanais", a-t-il déclaré à la presse quelques minutes après son arrivée, après un bref entretien avec le président libanais, Michel Aoun. Alors que les recherches d'éventuels survivants se poursuivent, deux jours après l'explosion qui a fait au moins 145 morts et 5.000 blessés selon le dernier bilan disponible, Emmanuel Macron a précisé qu'il "souhait(ait) organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale". Deux avions militaires et un avion civil français sont arrivés mercredi à Beyrouth, avec notamment à leur bord 55 sauveteurs de la sécurité civile déjà à pied d'oeuvre pour aider les services de secours libanais, ainsi que du matériel sanitaire et des équipes de soignants permettant la prise en charge d'environ 500 blessés. "Nous avons dans quelques heures un autre avion qui arrive (...) avec des moyens d'enquête, de soutien logistique, des équipes aussi de police et de recherche", a précisé Emmanuel Macron. SANS RÉFORMES, "LE LIBAN CONTINUERA DE S'ENFONCER" Mais au-delà de la réponse immédiate à la catastrophe de mardi, le président français a fait part de son intention d'avoir un "dialogue de vérité" avec l'ensemble de la classe politique libanaise, qui porte une "responsabilité historique' dans la crise "politique, morale, économique et financière" que traverse le pays. "Si (les) réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer", a-t-il prévenu en évoquant notamment les domaines de l'énergie, des marchés publics et de la lutte contre la corruption. Des entretiens avec le Premier ministre Hassan Diab et le président du Parlement, Nabih Berri, sont notamment au programme de la visite du président français, qui doit tenir une conférence de presse aux alentours de 18h30 (17h30 heure de Paris). A l'occasion de ce déplacement, Emmanuel Macron devrait annoncer une série de mesures d'aide auxquelles le gouvernement travaille depuis une réunion interministérielle organisée mercredi en fin de journée. Le bilan de la catastrophe de mardi soir reste provisoire. Mais un Français au moins, l'architecte Jean-Marc Bonfils, a trouvé la mort dans la catastrophe. "Je rends hommage à son oeuvre majeure, telle la restauration d'immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort", a tweeté en début de nuit la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. UN MORT ET 24 BLESSÉS FRANÇAIS "Dans le dernier point de bilan de situation, nous avons 24 blessés, trois graves, et une communauté qui est choquée (...) mais en même temps une communauté où il y a énormément d'entraide", a déclaré jeudi matin sur France Inter le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, notamment chargé des Français de l'étranger. Quelque 25.000 Français vivent au Liban. La catastrophe est survenue dans un pays déjà en proie à une crise économique historique et à des tensions politiques récurrentes, ravivant la défiance de la population à l'égard d'une classe politique accusée de corruption, de mauvaise gestion des finances publiques et jugée responsable de la crise économique dans le pays. En visite à Beyrouth fin juillet, Jean-Yves Le Drian avait déjà exhorté les dirigeants libanais à mettre en oeuvre d'urgence des réformes "attendues depuis trop longtemps" afin de bénéficier d'une aide du Fonds monétaire international (FMI). "Des actes concrets sont attendus depuis trop longtemps. Et comme je l'ai dit récemment devant le Sénat français: 'Aidez-nous à vous aider'", avait-il lancé. La France avait organisé à Paris au printemps 2018 une conférence de donateurs qui avait permis au Liban d'obtenir plus de 11 milliards de dollars de promesses de dons ou de prêts pour investir dans des infrastructures destinées à relancer son économie moribonde, des fonds déjà conditionnées à la mise en oeuvre de réformes. "On est sur une ligne de crête où il n'y a plus de retour en arrière possible, il faut réformer parce qu'il n'y a plus le choix", indiquait-on jeudi dans l'entourage du président français. 