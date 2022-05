-75 % depuis le début de l’année : que faire de l’action Coinbase ? Crédit photo : Adobe Stock

Basée à San Francisco et incorporée au Delaware, Coinbase Global Inc. est une entreprise fondée le 20 juin 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam. Elle compte maintenant plus de 1 200 employés et réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard de dollars.

Connue pour être l'une des entreprises les plus populaires dans le secteur de la crypto-monnaie, Coinbase compte plus de 98 millions de clients dans le monde, répartis dans 100 pays. Parmi les premières entreprises de l'univers de la blockchain à être listées en Bourse sur le Nasdaq en 2021, l'action COIN a, depuis ses débuts, été très fortement suivie pour sa corrélation avec le prix du bitcoin, une corrélation qui a permis à de nombreux fonds d'investissement ne pouvant pas directement acheter des crypto monnaies de s'exposer à l'évolution des monnaies virtuelles telles que le bitcoin.

Une année difficile pour Coinbase avec la chute des valeurs tech US

Depuis le début de l'année 2022, avec les annonces d'inflation suivies de la guerre en Ukraine, les valeurs technologiques ont traversé une période de forte baisse. Nous l'avons vu avec Netflix, Zoom, et également Coinbase dont l'action a baissé de -80 % en 6 mois.

Bien que la nature de l'activité de Coinbase soit particulièrement différente des autres entreprises du secteur technologique, la valeur de son action n'a pas été épargnée. C'est même pire en fait, car c'est une succession de mauvaises nouvelles qui ont fait plonger les cours de l'action Coinbase à des niveaux de perte presque 4 fois supérieur aux pertes constatées sur le Nasdaq 100, l'indice américain des valeurs technologiques.



Action Coinbase vs indice Nasdaq 100. Source : Tradingview

Alors que pour de nombreuses valeurs tech, la baisse des marchés peut être expliquée par une augmentation des taux de la FED remettant en question les modèles quantitatifs de valorisation des actions sans pour autant que les entreprises ne connaissent une baisse de revenus, les revenus de l'entreprise Coinbase ont baissé de 27 % avec un volume de transaction passant de 547 milliards de dollars à 309 milliards de dollars sur le dernier trimestre, soit une perte de 1,98$ par action.



Évolution des cours de l’action Coinbase de décembre 2021 à mai 2022. Source : Google Finance

L'impact du Bitcoin sur Coinbase

COIN, le code mnémo de l'action Coinbase a aussi été fortement impacté par la baisse du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Il est évident que l'activité de Coinbase est liée aux hausses et aux baisses des crypto monnaies.

Bien qu'il soit possible de jouer la baisse du bitcoin notamment avec le token 1x short Bitcoin, il n'en reste pas moins vrai que la grande majorité des investisseurs et traders sur crypto monnaie se placent principalement à l'achat. Quand les monnaies virtuelles sont en baisse, alors les courtiers et exchanges cryptos peinent à sortir de bons résultats.

Notons d'ailleurs qu'il est aussi possible de profiter de la baisse du Bitcoin en prenant une position « short » sur l'action Coinbase et qu'il sera toujours plus simple de shorter une action qu'une crypto monnaie. C'est notamment possible de le faire sans commission avec le courtier FXFlat récemment arrivé en France.

Comme vous le savez sans doute, l'univers des crypto monnaies n'est pas réglementé de la même façon que les marchés financiers traditionnels, ce qui a comme conséquence d'offrir moins de protection aux investisseurs en monnaies digitales. Quand la société Coinbase a indiqué que les cryptos qu'elle détient pour le compte de ses clients pourraient ne pas leur revenir automatiquement en cas de faillite de Coinbase, cela n'a fait qu'enfoncer un peu plus les cours de son action.

Coinbase et l'effondrement de Terra Luna

N'arrangeant pas la situation du marché des crypto monnaies, nous avons eu un nouveau krach important sur l'une des crypto-monnaies qui devait pourtant offrir une valeur stable face au Dollar US.

Le UST, stablecoin de la blockchain Terra s'est effondré à 0,15 $ alors que la valeur aurait dû rester à 1$. Un vrai problème qui remet en cause la confiance que les investisseurs peuvent placer dans la finance décentralisée. Emporté par la panique, la valeur du token LUNA associé à cette blockchain a lui perdu 100 % de sa valeur, passant de 123$ au 7 mai 2022 à 0,0002$ au 16 mai 2022.

Évolution des cours de la crypto monnaie UST de la blockchain Terra du 15 avril au 15 mai 2022



Qu'attendre de l'action Coinbase pour la seconde partie de 2022 ?

Alors que l'action Coinbase a baissé dans la première partie de l'année en raison de la chute du Nasdaq, puis depuis le mois de mars en raison de la chute des crypto actifs, Coinbase n'en reste pas moins l'un des plus gros exchange crypto. Pour vous donner un ordre d'idée, Coinbase compte plus de 98 millions de clients contre 28 millions de clients pour le célèbre Exchange Binance.

Sachant que l'entreprise Coinbase reste leader dans son domaine et garde malgré tout l'une des plus grandes bases de clients, il pourrait être intéressant de surveiller les zones de prix sur lesquelles un support pourrait se dessiner afin de tenter une éventuelle prise de position à long terme sur l'action Coinbase.

C'est donc la zone de 40$ qu'il faudra surveiller avec attention pour tenter une éventuelle position à la hausse sur l'action Coinbase.



La chute du stablecoin TerraUSD (UST). Source image : Freepik

Alternativement, une poursuite de la baisse sous 40$ et une situation sur les crypto monnaies qui s'enlise pourrait offrir des opportunités de position spéculative à la baisse. Notons quand-même qu'après une baisse de plus de 75 % depuis le début de l'année 2022, certains intervenants pourraient aussi être plutôt hésitant en ce qui concerne les prix de position à la baisse.

