70 milliards de dollars : les entreprises françaises en tête des versements de dividendes en Europe au deuxième trimestre

Sur l'ensemble de la planète, les dividendes ont grimpé de 7,3% cette année, à 757,8 milliards de dollars.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les entreprises françaises se sont placées en tête des entreprises européennes quant au versement de dividendes à leurs actionnaires au cours du deuxième trimestre, et en deuxième place sur le podium mondial derrière les Etats-Unis, selon une étude publiée mardi 15 septembre.

Les principales sociétés cotées en France ont distribué 70,4 milliards de dollars à leurs actionnaires (61 milliards d'euros) , selon ce rapport du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, qui analyse les données des 1.500 plus grandes capitalisations boursières mondiales. Les entreprises françaises sont à l'origine de 29% des versements de dividendes en Europe, devant l'Allemagne (21,2%) et la Suisse (14,3%), selon Les Échos .

La France est première en Europe, devant l'Allemagne (51,3 milliards de dollars), l'Italie (17,5 milliards de dollars) et l'Espagne (13,2 milliards de dollars), et deuxième au niveau mondial, derrière les États-Unis (177,2 milliards de dollars).

Bolloré et Sanofi en force

Ce montant a notamment été tiré par le versement exceptionnel de Bolloré SE , le groupe contrôlé par la famille du milliardaire Vincent Bolloré, de 4,2 milliards d'euros à ses actionnaires, dont une partie à des sociétés situées dans le giron du groupe. Le groupe pharmaceutique Sanofi est aussi un contributeur important, "avec un dividende par action en hausse de 5,1%" cette année, "soutenu par les ventes du Dupixent", son médicament dont les ventes ont dépassé les 4 milliards d'euros, selon le rapport.

Les actionnaires des sociétés françaises profitent par ailleurs de la très bonne dynamique du secteur financier , premier contributeur mondial avec 239,7 milliards de dollars, soit une hausse de 8,1% par rapport à l'an dernier.

Sur l'ensemble de la planète, les dividendes ont grimpé de 7,3% cette année, à 757,8 milliards de dollars, selon Janus Handerson.

Les rachats d'actions, qui consistent à utiliser ses bénéfices pour acquérir ses propres titres -une autre façon de choyer ses actionnaires en augmentant la valeur des actions restantes-, ont bondi de 26,8%, à 572 milliards de dollars. Ces opérations, généralement plus avantageuses fiscalement qu'un versement de dividendes, ont été massivement réalisées par les groupes du secteur technologique (121 milliards de dollars) dans le monde.