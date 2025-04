7 pistes pour naviguer dans les incertitudes de la guerre commerciale

Amundi

Evolutions du commerce mondial : quelles implications en matière d'investissement ?

1. Approche équilibrée des risques dans un monde sans gagnants économiques

Nous pensons que la forte perturbation du modèle de libre-échange entraînera des conséquences immédiates et profondes, affectant toutes les économies concernées. L'ampleur de cette « mesure de réajustement » et les représailles qui en résulteront auront un impact sur la croissance économique et nuiront aux bénéfices des entreprises.

Par conséquent, une baisse des bénéfices pourrait se matérialiser avant, ou même sans récession économique, ce qui entraînerait une volatilité toujours plus élevée. L'incertitude persistante quant à l'imposition ou à la suspension des droits de douane ne change pas la tendance économique globale ; au contraire, elle est susceptible d'accroître la volatilité des flux financiers.

Il pourrait en résulter une plus grande concentration des commandes avant l'entrée en vigueur des droits de douane, tout en provoquant un arrêt des plans d'investissement et de dépenses en capital en raison de a très forte incertitude quant à l'avenir.

Implications pour l'investissement : après la forte chute des cours, une détérioration significative de l'environnement de marché est déjà anticipée. S'il est trop tôt pour s'exposer davantage aux actifs risqués, il ne faut pas non plus les réduire trop fortement, car la situation évolue rapidement. Il convient de privilégier une position équilibrée en matière de risque.

2. Réévaluer les valorisations

Selon nous, la récente volatilité des marchés a entraîné une réévaluation rapide des actions américaines, les valorisations passant d'un ratio cours/bénéfices de 25 à 20. Nous pensons que les valorisations restent élevées par rapport aux moyennes historiques. En évaluant la situation, nous devons prendre en compte le risque d'une nouvelle compression des ratios d'évaluation, en particulier dans les secteurs qui dépendent étroitement de la croissance, tels que les technologies de l'information et les communications.

Implications pour l'investissement : rester prudent dans les secteurs où les valorisations continuent d'être élevées, comme les méga-capitalisations américaines et les valeurs technologiques, rechercher des opportunités dans les actions européennes (y compris les petites capitalisations), avoir une approche sélective sur les marchés émergents comme les pays d'Amérique latine, moins touchés par les droits de douane, et les secteurs/titres où les valorisations sont devenues plus attrayantes.

3. Rechercher les opportunités qui découlent des nouvelles alliances commerciales

Nous pensons que les tensions commerciales actuelles inciteront les pays à redéfinir leurs relations économiques et à rechercher de nouvelles alliances. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau ; les droits de douane font partie du contexte économique depuis un certain temps. Par exemple, l'Europe a conclu huit accords commerciaux, tandis que la Chine en a conclu neuf.

Implications pour l'investissement : nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité pour les investisseurs d'identifier les zones géographiques et les secteurs susceptibles de bénéficier de ces changements, en particulier alors que la Chine se tourne vers l'Europe de l'Est pour l'industrie manufacturière.

4. Se concentrer sur les opportunités obligataires en Europe

Selon nous, le contexte actuel est favorable aux obligations d'État européennes et aux obligations d'entreprises de qualité (en particulier les banques) plutôt qu'aux obligations américaines. La volatilité des marchés obligataires, avec un bon du Trésor américain à 10 ans fluctuant de 4,80 % à 4 %, indique que les investisseurs évaluent la probabilité d'une récession. Nous pensons que la Banque centrale européenne (BCE) est mieux positionnée que la Réserve fédérale américaine (Fed), car elle se concentre principalement sur l'impact des tensions commerciales sur la croissance, tandis que l'inflation devrait être moins préoccupante.

Implications pour l'investissement : rechercher des opportunités au sein des obligations libellées en euros, gérer la duration de manière tactique.

5. Se préparer aux pressions inflationnistes

Nous pensons que les investisseurs pourraient sous-estimer les pressions inflationnistes à long terme. Les investisseurs se sont d'abord concentrés sur la croissance, mais nous pensons que l'inflation pourrait devenir un sujet de préoccupation plus important.

Implications pour l'investissement : les investisseurs devraient envisager des stratégies visant à offrir une certaine protection face à l'inflation, comme les matières premières ou les titres indexés sur l'inflation, d'autant plus que les taux de rentabilité indiquent que cela est nécessaire.

6. Traverser cette période de volatilité des actions en adoptant une position diversifiée

Dans le contexte actuel de guerre commerciale, nous prévoyons des rotations constantes des marchés et une volatilité élevée et sur le long terme. Nous pensons que la diversification est plus importante que jamais, d'autant plus que le dollar perd son statut traditionnel de valeur refuge. La sélection des actifs est également de plus en plus importante pour évaluer quels secteurs et quelles entreprises sont les mieux positionnés pour faire face à la hausse des coûts liée aux droits de douane et aux tendances en matière de relocalisation.

Implications pour l'investissement : nous avons une approche équilibrée entre les secteurs cycliques et défensifs. Les petites capitalisations, qui se sont toujours négociées avec une prime par rapport aux grandes capitalisations, ont aujourd'hui des prix nettement inférieurs. Nous pensons que leur orientation vers leur marché domestique les rend plus résilientes aux impacts des droits de douane, en particulier en Europe et au Japon.

7. Continuer à mettre l'accent sur l'encadrement des risques, y compris l'or et les couvertures pour faire face à l'incertitude

Nous pensons qu'il est essentiel de maintenir une certaine souplesse dans la gestion des portefeuilles alors que nous traversons cette période d'incertitude. Les prévisions de bénéfices étant susceptibles d'être revues à la baisse, les investisseurs doivent être prêts à ajuster leur exposition en fonction de l'évolution des conditions des marchés.

Implications pour l'investissement : les stratégies de couverture, y compris l'or et des produits dérivés, peuvent aider les investisseurs à encadrer efficacement les risques.



Analyse de Monica DEFEND, Directrice de l'Amundi Investment Institute, et de Vincent MORTIER, Directeur des investissements d'Amundi