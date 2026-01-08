 Aller au contenu principal
683 Capital Partners détient désormais plus de 5% des votes de Genfit
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 17:08

683 Capital Partners, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 janvier 2026, le seuil de 5% des droits de vote de la société Genfit et détenir 5,88% du capital et 5,21% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Genfit sur le marché.

