600 000 puces H200 de Nvidia bloquées à Hong Kong face aux restrictions de Pékin

Selon des informations de Reuters, environ 600 000 processeurs H200 de Nvidia seraient actuellement stockés à Hong Kong, dans l'attente d'une autorisation d'importation vers la Chine continentale. Malgré les besoins croissants des groupes technologiques chinois en capacités de calcul pour l'intelligence artificielle, Pékin continue de limiter les achats massifs de ces composants américains. Cette situation illustre les tensions entre la volonté des autorités de favoriser l'autonomie technologique nationale et la nécessité de disposer de processeurs performants pour développer des modèles d'IA compétitifs.

Les autorités chinoises auraient néanmoins autorisé certaines livraisons limitées au cours des derniers mois, plusieurs grands groupes Internet ayant reçu chacun environ 10 000 puces H200. Des volumes supplémentaires auraient également transité par des intermédiaires, sans qu'une ouverture générale du marché ait été décidée. Bien qu'il ne représente plus la technologie la plus avancée de Nvidia, le H200 conserve un avantage significatif sur les alternatives chinoises, notamment pour l'entraînement des modèles d'IA. Cette rareté a entraîné une forte inflation des prix : fin octobre, un serveur équipé de huit H200 se négociait à plus de 6 millions de yuans, soit environ 900 000 dollars, près de trois fois son prix un an auparavant. Les serveurs intégrant des processeurs Blackwell dépassaient quant à eux 20 millions de yuans.

Depuis 2022, Washington a progressivement restreint les exportations de puces avancées vers la Chine, avant que l'administration Trump n'autorise l'année dernière certaines ventes de H200 à des clients préalablement approuvés. Pékin a toutefois instauré ses propres limitations, cherchant à réserver les processeurs américains les plus performants à l'entraînement des modèles tout en favorisant les solutions nationales pour l'inférence. Selon des informations publiées en juillet, les autorisations accordées à Alibaba, ByteDance et DeepSeek pourraient représenter moins de 200 000 puces au total. Cette politique traduit la volonté chinoise de réduire sa dépendance aux technologies américaines sans compromettre le développement de son industrie de l'intelligence artificielle.

Les groupes technologiques chinois continuent parallèlement de rechercher d'autres moyens de renforcer leurs infrastructures. ByteDance, Alibaba et Tencent auraient notamment commandé plus de 3 millions de cartes Nvidia RTX Pro 5500, moins puissantes mais conformes aux restrictions américaines, pour une valeur cumulée supérieure à 35 milliards de dollars aux prix affichés. L'accumulation des H200 à Hong Kong souligne ainsi l'importance des obstacles réglementaires qui freinent l'approvisionnement du marché chinois. Pour Nvidia, la demande reste considérable, mais sa conversion en chiffre d'affaires dépend désormais autant des décisions de Pékin que des autorisations délivrées par Washington.