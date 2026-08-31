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600 000 personnes âgées se sont inscrites pour bénéficier de médicaments contre l'obésité dans le cadre du nouveau programme Medicare
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 21:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Dr Mehmet Oz, directeur des Centres américains pour les services Medicare et Medicaid (CMS), a déclaré lundi que 600 000 personnes âgées s'étaient inscrites pour bénéficier de médicaments amaigrissants à base de GLP-1 au cours des deux premiers mois d'un nouveau programme fédéral mis en place pour élargir l'accès à ces traitements très prisés.

Dans le cadre du programme dit "Medicare Bridge", lancé en juillet, des millions d'Américains âgés peuvent bénéficier de médicaments contre l'obésité pour seulement 50 dollars par mois.

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