59% des dirigeants prévoient des difficultés de recrutement en 2025 (Michael Page)

(AOF) - Seules 19 % des entreprises françaises prévoient clairement d’embaucher, tandis que 43 % demeurent indécises et 38 % n’envisagent pas de nouveaux processus. Telle est la conclusion de Michael Page dans son premier bilan de l’année 2025. "Ce ralentissement est symptomatique d’une conjoncture qui incite à la réserve, mais il reflète aussi des problématiques structurelles persistantes" ajoute le cabinet. "59% des dirigeants prévoient des difficultés de recrutement dans l’année" car "les compétences disponibles sur le marché et les besoins de main-d’œuvre ne se rejoignent toujours pas".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.