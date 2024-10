4e trimestre: BFT IM reste neutre, évoquant un "équilibre des risques précaire"

(AOF) - "La multiplication des signes de ralentissement de l’activité au niveau mondial pendant l’été et le violent pic de volatilité début août ont laissé des traces auprès de la majeure partie des investisseurs qui restent prudents à l’orée du dernier trimestre de l’année". C’est ce qu’affirment Laurent Gonon, directeur des gestions, et Warin Buntrock, directeur adjoint des gestions chez BFT IM, qui "dans cet équilibre des risques précaire", préfèrent "rester tactiquement neutres à court terme".

"Le cycle d'assouplissement monétaire généralisé, à l'exception notable de la Banque du Japon, devrait se poursuivre au moins jusqu'à mi 2025", estiment les gérants. "Alors que les marchés oscillent depuis des mois entre craintes inflationnistes et récessionnistes, ces deux risques se sont récemment nettement atténués", "les tensions sur les prix se sont ainsi significativement apaisées".

"Dans ce contexte, qu'est ce qui peut justifier cette relative prudence des investisseurs sur les actifs risqués ? " se demandent les deux auteurs. Pour eux, "le ralentissement de l'activité en cours devrait finir par peser sur les chiffres d'affaires" et "les marges, qui avaient nettement augmenté pendant la phase d'accélération de l'inflation, devraient vraisemblablement se normaliser, les entreprises perdant globalement en 'pricing power' dans ce nouveau régime".

Qui plus est, "l'élection présidentielle américaine à l'issue incertaine et une situation internationale extrêmement tendue sont des sources de disruption potentielle et une épée de Damoclès pouvant à très brève échéance anéantir notre scénario d'atterrissage en douceur".