4 grandes thématiques d’investissement à absolument suivre en 2026
20/01/2026

illustration bourse 10 (Crédits: Adobe Stock)

Entre tensions géopolitiques persistantes, accélération technologique et pression croissante sur les ressources, l'environnement économique mondial entre dans une nouvelle phase. Pour les investisseurs, il ne s'agit plus seulement de suivre les marchés à court terme, mais d'identifier les grandes dynamiques de fond capables d'influencer durablement la croissance et la valorisation des entreprises.

En 2026, certaines thématiques s'imposent avec évidence. Le réarmement des États et la montée des enjeux de sécurité, la généralisation de l'intelligence artificielle et l'émergence du calcul quantique, ainsi que la bataille autour des ressources stratégiques et des matières premières critiques dessinent les contours d'un monde plus fragmenté, mais aussi riche en opportunités d'investissement pour qui sait investir en Bourse en se positionnant sur le long terme.

Découvrez le décryptage de Café de la Bourse des 4 thématiques d'investissement à absolument suivre en 2026 avec notre analyse des actions et ETF pour se positionner.

Défense et sécurité : un réarmement mondial durable

La défense et la sécurité restent parmi les thématiques d'investissement incontournables en 2026. Après plusieurs décennies durant lesquelles ces sujets avaient été relégués au second plan, le contexte international a profondément changé. La guerre en Ukraine, les tensions persistantes au Moyen-Orient, les rivalités entre grandes puissances et la multiplication des cyberattaques ont replacé la question de la sécurité au cœur des priorités des États.

Cette évolution se traduit très concrètement par une hausse durable des budgets militaires, en particulier en Europe, où de nombreux pays cherchent à combler leur retard et à renforcer leur autonomie en matière de défense. Au-delà de l'armement traditionnel, les investissements concernent aussi la cybersécurité, la surveillance, le spatial et la protection des infrastructures critiques. Il ne s'agit plus de répondre à une crise ponctuelle, mais bien d'un changement de cap appelé à s'inscrire dans le temps.

Pour les investisseurs, cette nouvelle donne crée des perspectives intéressantes.

Quelles actions suivre pour investir dans la défense et la sécurité en Bourse ?

Le secteur de la défense et de la sécurité regroupe des acteurs très différents, allant de l'armement traditionnel à la cybersécurité, en passant par le spatial et les technologies de surveillance.

Voici une sélection des 10 valeurs européennes et américaines à suivre en Bourse en 2026 pour investir dans la thématique de la défense et de la sécurité

Action Zone géographique Secteur d'activité Pourquoi s'y intéresser ?
Thales Europe

Défense, cybersécurité, surveillance

Groupe très diversifié, fortement exposé aux budgets européens et aux technologies critiques (radars, cybersécurité, défense numérique)

Airbus Europe Aéronautique, spatial, défense

Acteur clé du spatial et de la défense européenne, avec une visibilité importante sur les commandes publiques à long terme

Rheinmetall Europe Défense terrestre, armement

Bénéficie directement du réarmement européen, notamment en Allemagne, avec une forte exposition aux véhicules militaires et aux munitions

Safran Europe Défense, aéronautique, sécurité Positionné sur des équipements à forte valeur ajoutée, moteurs systèmes de navigation et défense aérienne
Leonardo Europe Défense, électronique, surveillance Groupe italien très présent dans l'électronique de défense, les hélicoptères et les systèmes de surveillance

Lockheed Martin

USA Défense militaire Leader mondial de l'armement, avec des programmes majeurs et une visibilité exceptionnelle sur les contrats gouvernementaux
Northrop Grumman USA Défense, spatial, surveillance Fortement exposé au spatial militaire et aux systèmes de défense avancés, un segment en forte croissance
RTX Corporation USA Défense, missiles, cybersécurité Acteur clé des systèmes de défense et de missiles, au cœur des priorités stratégiques américaines
Palantir Technologies USA Sécurité, data, renseignement

Spécialisé dans l'analyse de données pour les gouvernements et la défense, très exposé aux enjeux de sécurité et de renseignement

CrowdStrike USA

Cybersécurité

Pure player de la cybersécurité, thématique devenue incontournable face à la multiplication des cyberattaques

Quels ETF pour investir sur le secteur de la défense ?

Pour les investisseurs qui veulent une diversification plus large sans choisir individuellement les valeurs dans lesquelles investir, s'orienter vers des ETF thématiques peut être une bonne solution.

Voici une sélection de 5 ETF à suivre en 2026 pour investir dans le secteur de la défense

Nom de l'ETF

ISIN

Exposition géographique

Caractéristique principale

L&G Cyber Security UCITS ETF

IE00BYPLS672

Monde

ETF cybersécurité très diversifié, exposé aux principaux acteurs mondiaux de la sécurité informatique

BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc

LU3047998896

Europe

ETF dédié à la défense européenne éligible au PEA, offrant une exposition ciblée aux groupes bénéficiant directement du réarmement des États européens

Global X Defence Tech UCITS ETF

IE000JCW3DZ3

Europe

Approche plus technologique de la défense, incluant cybersécurité, surveillance, drones et technologies militaires avancées

HANetf Future of Defence UCITS ETF (NATO)

IE000OJ5TQP4

Monde (Pays de l'OTAN)

ETF axé sur les sociétés liées à l'effort de défense des pays membres de l'OTAN, avec une forte dimension géopolitique

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF

IE00BF16M727

USA

Exposition majoritairement américaine, centrée sur les leaders US de la cybersécurité cotés au Nasdaq

Intelligence artificielle et informatique quantique : la révolution technologique en cours

L'intelligence artificielle et l'informatique quantique s'imposent comme deux piliers majeurs de la transformation technologique en cours. Après une phase d'enthousiasme parfois excessif, l'IA est désormais entrée dans une période plus concrète, marquée par son intégration progressive dans l'économie réelle. Automatisation des processus, analyse de données, optimisation industrielle, cybersécurité ou encore santé, les cas d'usage se multiplient et commencent à générer des gains de productivité mesurables pour les entreprises.

En 2026, cette montée en puissance devrait s'accélérer, portée par les investissements massifs dans les infrastructures numériques, les semi-conducteurs et les centres de données. L'informatique quantique, encore émergente, représente quant à elle une rupture de plus long terme, mais stratégique. Elle ouvre la voie à des capacités de calcul inédites, susceptibles de bouleverser des secteurs clés comme la recherche pharmaceutique, la finance, la logistique ou la cryptographie.

Pour l'économie mondiale, ces technologies constituent un levier majeur de compétitivité et de souveraineté. Les entreprises et les États qui sauront les maîtriser prendront une avance décisive, tandis que les investisseurs peuvent y voir l'un des moteurs de croissance structurelle les plus puissants des prochaines années.

Quelles valeurs suivre pour investir dans l'IA et l'informatique quantique en Bourse ?

Les entreprises positionnées sur l'intelligence artificielle et l'informatique quantique concentrent une grande partie des investissements technologiques actuels, et devraient jouer un rôle clé dans l'économie de demain.

Voici une sélection des 10 valeurs européennes et américaines à suivre en Bourse en 2026 pour investir dans la thématique de l'IA et de l'informatique quantique

Action Zone géographique

Secteur d'activité

Pourquoi s'y intéresser ?

ASML Europe Semi-conducteurs, équipements Acteur absolument stratégique pour l'IA, leurs machines sont indispensables à la fabrication des puces les plus avancées
SAP Europe Logiciels, IA d'entreprise Intègre l'IA dans les logiciels de gestion utilisés par des milliers d'entreprises, avec un fort potentiel de monétisation

Siemens

Europe

Industrie, automatisation, IA

L'IA est au cœur de l'industrie 4.0, Siemens est idéalement positionné sur l'automatisation intelligente
Dassault Systèmes Europe Logiciels, simulation, IA Bénéficie de l'IA pour la simulation numérique, la conception industrielle et la recherche avancée
STMicroelectronics Europe Semi-conducteurs Fournisseur clé de composants utilisés dans l'IA embarquée, l'automobile et l'industrie
Nvidia USA Semi-conducteurs , IA Acteur central de l'IA mondiale, ses puces sont devenues l'infrastructure de référence pour l'IA générative
Microsoft USA Cloud, IA, logiciels

Leader du cloud et de l'IA intégrée aux usages quotidiens, avec une forte capacité de diffusion à grande échelle

Alphabet (Google) USA IA, cloud, informatique quantique Très avancé en IA et pionnier du quantique, avec des investissements massifs et de long terme
IBM USA Informatique quantique, IA

L'un des leaders mondiaux du calcul quantique, avec des applications concrètes déjà en développement

AMD USA Semi-conducteurs , IA Alternative crédible à Nvidia sur les puces IA, avec une montée en puissance progressive sur le marché

Quels ETF pour investir dans l'intelligence artificielle et le quantique ?

Pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à l'intelligence artificielle et aux technologies de rupture sans sélectionner individuellement chaque valeur, les ETF thématiques constituent une solution simple et efficace. Ils permettent de bénéficier d'une diversification immédiate sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, tout en suivant les grandes tendances de fond. Voici une sélection d'ETF dédiés à l'intelligence artificielle à considérer pour 2026.

Voici une sélection de 5 ETF à suivre en 2026 pour investir dans le secteur de l'intelligence artificielle

Nom de l'ETF

ISIN

Exposition géographique

Caractéristique principale
VanEck Quantum Computing UCITS ETF IE0007Y8Y157 Monde ETF spécifiquement dédié à l'informatique quantique, exposé aux sociétés impliquées dans le développement quantique (matériel, logiciels, brevets)

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

IE00BK5BCD43 Monde Exposition ciblée sur les entreprises développant ou utilisant l'IA, avec une approche orientée logiciels et data
Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF LU1861132840 Monde ETF diversifié suivant un indice dédié à l'IA, couvrant aussi bien les géants technologiques que des acteurs spécialisés
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF IE00BDVPNG13 Monde Approche thématique plus concentrée sur les entreprises dont l'IA est au cœur du modèle économique
Global X AI Semiconductor & Quantum UCITS ETF IE0000ZL1RD2 Monde

ETF spécifiquement dédié à l'informatique quantique, exposé aux acteurs du matériel, des logiciels et des technologies quantiques émergentes

Ressources stratégiques et matières premières critiques : le nerf de la guerre économique

Les ressources stratégiques et les matières premières critiques sont devenues un sujet central, bien au-delà des seuls marchés financiers. Cuivre, lithium, uranium ou encore terres rares sont aujourd'hui indispensables à de nombreux secteurs, de la défense à l'énergie, en passant par les infrastructures, l'électrification et les nouvelles technologies. Sans ces matières premières, impossible de produire des équipements militaires, de développer les réseaux électriques ou de fabriquer les technologies sur lesquelles repose la croissance de demain.

Au cours de l'année 2026, cette dépendance devrait encore s'accentuer. La transition énergétique, le réarmement des États et la relocalisation industrielle entraînent une hausse structurelle de la demande, alors que l'offre reste réduite. Ouvrir une mine prend du temps, coûte cher et se heurte souvent à des obstacles environnementaux ou politiques.

Pour les investisseurs, les ressources stratégiques constituent donc une thématique à part entière. Elles offrent une exposition directe aux grandes mutations économiques et géopolitiques actuelles, tout en jouant un rôle clé dans la diversification d'un portefeuille à long terme.

Quelles actions suivre pour investir dans les ressources stratégiques en Bourse ?

Le secteur des ressources stratégiques et des matières premières critiques regroupe de nombreux acteurs incontournables, positionnés à différents niveaux de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation.

Voici une sélection des 10 valeurs à suivre en Bourse en 2026 pour investir dans les ressources stratégiques

Action Zone géographique

Secteur d'activité

Pourquoi s'y intéresser ?

Rio Tinto Europe (UK) Minerais, métaux industriels Acteur majeur du cuivre, de l'aluminium et du fer, au cœur des besoins liés à l'électrification et aux infrastructures
Glencore

Europe (Suisse)

Métaux, ressources stratégiques

Très exposé au cuivre, cobalt et nickel, des métaux clés pour l'énergie, la défense et les batteries
BHP Billiton Europe (UK/Australie) Mines diversifiées L'un des plus grands groupes miniers mondiaux, avec une forte diversification et une exposition aux métaux stratégiques
Eramet Europe (France) Manganèse, lithium, nickel

Groupe français positionné sur des métaux critiques, avec un rôle clé dans la souveraineté européenne

Boliden Europe (Suède) Métaux industriels Spécialiste européen du cuivre et du zinc, avec une approche intégrée extraction et transformation
Freeport-McMoRan USA Cuivre L'un des leaders mondiaux du cuivre, métal central pour l'énergie, l'IA et les infrastructures électriques
Albemarle

USA

Lithium Acteur majeur du lithium, directement exposé aux enjeux de batteries et de stockage énergétique
Cameco Canada / USA Uranium Référence mondiale de l'uranium, au cœur du retour du nucléaire civil et stratégique
MP Materials USA Terres rares

Producteur américain clé de terres rares, enjeu stratégique face à la domination chinoise

Southern Copper USA / Amérique latine Cuivre Très forte exposition au cuivre, avec des coûts compétitifs et une visibilité de long terme

Quels ETF pour investir dans les matières premières critiques ?

Pour les investisseurs qui souhaitent aller plus loin dans la diversification, les ETF constituent une solution particulièrement adaptée. Ils permettent de s'exposer soit aux entreprises actives dans les ressources stratégiques, soit directement aux matières premières elles-mêmes, sans avoir à sélectionner une valeur ou un métal en particulier.

Voici une sélection de 5 ETF à suivre en 2026 pour investir dans les matières premières critiques

Nom de l'ETF ISIN

Exposition géographique

Caractéristique principale

Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF

LU1834983550 Monde

Exposition aux grandes valeurs européennes des ressources et métaux, via l'indice STOXX Europe 600 Basic Resources, permettant de jouer la souveraineté industrielle européenne

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF IE000M7V94E1 Monde Exposition ciblée sur l'uranium et la chaîne de valeur du nucléaire, thématique stratégique en plein retour
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF IE00BLCHJN13 Monde ETF actions axé sur le lithium et les technologies de batteries, directement lié aux enjeux d'électrification
WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF IE000KHX9DX6 Monde Centré sur les métaux stratégiques et terres rares, indispensables à la transition énergétique, aux technologies avancées et aux batteries, avec sélection ESG intégrée
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF E000A0H0728 Monde Exposition large à un panier de matières premières (énergie, métaux industriels, agricoles), utile pour la diversification macro

Dette publique, taux, inflation : un nouveau régime macroéconomique

La question de la dette publique, des taux d'intérêt et de l'inflation s'impose désormais comme un élément clé du paysage économique mondial. Après des années de politiques monétaires très accommodantes, les États se retrouvent avec des niveaux d'endettement historiquement élevés, tandis que les banques centrales doivent composer avec une inflation plus persistante qu'auparavant. Même en cas de baisse progressive des taux, le retour à l'ère de l'argent gratuit semble peu probable.

En 2026, cet environnement devrait continuer de peser sur les décisions d'investissement. Des taux durablement plus élevés qu'avant la crise sanitaire influencent directement la valorisation des actifs, le coût du crédit et les arbitrages entre actions, obligations et actifs réels. L'inflation, même mieux maîtrisée, reste un paramètre à intégrer dans la construction d'un portefeuille.

Pour les investisseurs, comprendre ce nouveau régime macroéconomique est essentiel afin d'adapter leur stratégie, de préserver la croissance de leur capital et de mieux gérer les risques sur le long terme.

Quelles valeurs suivre pour s'exposer à la dette publique et aux taux en Bourse ?

La particularité de la thématique de la dette publique et des taux d'intérêt est qu'elle permet aux investisseurs de s'exposer à deux grandes classes d'actifs complémentaires. D'un côté, les actions, notamment celles du secteur bancaire et financier, directement sensibles à l'évolution des taux ; de l'autre, les obligations.

Voici une sélection des 10 actifs pour s'exposer à la dette publique et aux taux en 2026

Valeur Zone géographique

Classe d'actif /Secteur

Pourquoi s'y intéresser ?
BNP Paribas Europe

Action, banque

Grande banque européenne, bien positionnée pour bénéficier d'un environnement de taux durablement plus élevés

Crédit Agricole

Europe

Action, banque

Modèle diversifié, exposition aux activités de détail et de financement, sensible aux marges d'intérêt
Banco Santander Europe

Action, banque

Forte diversification géographique, permet de lisser les cycles de taux entre différentes zones

Allianz

Europe Action, assurance / finance Profite de la remontée des rendements obligataires via ses activités d'assurance et de gestion d'actifs
AXA Europe Action, assurance Exposition directe aux marchés obligataires, avec une gestion active des portefeuilles de taux

JPMorgan Chase

USA Action, banque Référence mondiale du secteur bancaire, très sensible à la politique monétaire américaine
Bank of America USA Action, banque Bénéficie historiquement des phases de hausse ou de stabilisation des taux d'intérêt
US Treasury 10 ans USA Obligation souveraine Actif de référence mondiale, utilisé comme baromètre des taux longs et du risque macro-économique
Bund allemand 10 ans Europe Obligation souveraine Valeur refuge européenne, centrale dans la gestion du risque de taux en zone euro
OAT françaises (10 ans) France Obligation souveraine Référence des taux longs en France, sensible aux enjeux de dette publique et aux décisions de la BCE

Quels ETF pour s'exposer à la dette et à l'inflation ?

Pour les investisseurs qui souhaitent une exposition plus large à la thématique de la dette publique et des taux, les ETF permettent de se positionner à la fois sur les marchés obligataires et sur le secteur financier, particulièrement sensible à l'évolution des taux d'intérêt, tout en bénéficiant d'une diversification géographique immédiate.

Voici une sélection de 5 ETF à suivre en 2026 pour s'exposer à la dette et à l'inflation

Nom de l'ETF ISIN Exposition géographique Caractéristique principale
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF IE00B4WXJJ64

Zone euro

ETF obligataire de référence, exposé aux obligations d'État de la zone euro, utile pour suivre l'évolution des taux européens
Amundi Euro Government Bond 15Y+ UCITS ETF LU1287023268

Zone euro

Ciblé sur les obligations souveraines longues, très sensible aux variations de taux et aux politiques de la BCE

iShares $ Treasury Bond 7–10yr UCITS ETF

IE00B1FZS798 USA Exposition aux obligations d'État américaines à maturité intermédiaire, baromètre clé des taux US
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF LU1390062245

Zone euro

ETF indexé sur l'inflation européenne, conçu pour protéger le pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste
iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF IE00BJ5JP097 Monde

ETF actions exposé au secteur financier mondial, banques et assurances, sensible à l'évolution des taux d'intérêt

