Les Bourses européennes terminent dans le rouge
information fournie par AFP 06/03/2026 à 17:49

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge vendredi à la fin d'une semaine marquée par la flambée du prix des hydrocarbures et du retour du risque inflationniste avec la guerre au Moyen-Orient.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,65%, Francfort de 0,94% et Londres de 1,24%.

Sur la semaine, l'indice parisien CAC 40 a dévissé de 6,84%, le Dax de Francfort de 6,70% et le FTSE 100 londonien de 5,74%.

Euronext CAC40

