4 bonnes raisons d'être investi en or

(Crédits photo : Pixabay - PublicDomainPictures )

L'or est une matière première à part. Relique barbare pour John Maynard Keynes, actif sans aucune utilité pour Warren Buffett, il fait malgré tout partie du spectre d'investissement de bon nombre d'investisseurs, surtout lors de périodes troubles comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors, faut-il délaisser l'or ou investir sur le précieux métal jaune ? Découvrez dans cet article 4 bonnes raisons d'investir dans l'or.

Une valeur refuge

L'or est communément considéré comme une valeur refuge. Derrière ce terme, on désigne un actif qui a tendance à se valoriser dès que la volatilité s'installe sur les marchés, qui protège de la déflation comme de l'inflation et permet donc de mettre ses économies à l'abri.

Pourquoi l'or est-il considéré comme une valeur refuge ? Ce métal précieux, tangible, mais aussi liquide, facilement convertible et présentant une offre limitée, fut longtemps la référence monétaire. Aujourd'hui, il jouit d'une certaine indépendance vis-à-vis des systèmes monétaires et financiers, ce qui renforce encore son attractivité en cas de troubles sur les marchés financiers. Il s'agit aussi d'un actif stable, haussier sur le long terme.

Un méga trend haussier

En effet, le cours de l'or parle de lui-même. Depuis 1970, le cours de l'or a été multiplié par 45, et par 6,6 en base ajustée de l'inflation. En 1970, l'once d'or s'échangeait environ 36 dollars, contre 1 650 dollars 50 ans plus tard.

Attention cependant, la progression n'a pas été linéaire. Ainsi, entre janvier 1980 et avril 2001, le prix de l'or s'est replié de 62 %. Le prix de l'or a tendance à baisser en période de croissance et lorsque les marchés boursiers sont en bonne santé. À l'inverse, le cours de l'or a tendance à grimper dès lors que les marchés boursiers sont en berne. Mais comme pour toutes matières premières, la demande n'est pas la seule à dicter les prix. L'offre y est pour beaucoup aussi.

Une raréfaction de l'offre

Et l'or devrait connaître dans les années à venir une raréfaction de son offre qui pourrait bien tirer les prix à la hausse. À ce jour, selon le World Gold Council, a déjà été extrait sur terre plus de 197 576 tonnes d'or et il resterait environ 50 000 tonnes d'or sous terre, ce qui correspond à 15 années d'exploitation si l'on s'en tient au rythme actuel.

Les recherches de nouveaux gisements se poursuivent car la découverte de gisements majeurs pourrait changer la donne mais la probabilité de ce scénario est faible. L'offre est donc en train de s'épuiser progressivement alors même que la demande reste toujours soutenue. Ce décalage entre l'offre qui se raréfie et la demande qui s'intensifie pourrait bien propulser le cours du précieux métal jaune à des niveaux historiques.

Un moyen de diversifier son portefeuille

Enfin, investir dans l'or, c'est un moyen de diversifier son portefeuille, accessible à tout un chacun. Il est en effet possible de détenir de l'or en direct (pièces, lingots) mais aussi de l'or papier via des ETF et produits dérivés. Rappelons qu'un patrimoine diversifié doit comporter des liquidités, de l'immobilier, de l'obligataire, des actions, et des investissements alternatifs comme l'or par exemple.