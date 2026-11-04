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3M va enregistrer une perte de 5,8 milliards de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable concernant des dommages corporels liés aux PFAS
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 01:02

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat industriel 3M MMM.N a annoncé mardi avoir conclu un accord global visant à régler les plaintes pour préjudice corporel liées aux PFAS (« substances chimiques éternelles ») et a prévenu qu'il en résulterait une charge avant impôts de 5,8 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Voici quelques détails supplémentaires:

* En vertu de cet accord, 3M s'engagerait à verser un montant nominal avant impôts de 7,35 milliards de dollars sur neuf ans, dont la valeur actuelle s'élève à 5,8 milliards de dollars

* 3M a indiqué que cet accord couvrait environ 99 % des demandes d’indemnisation pour préjudice corporel en cours, tant dans le cadre du litige multidistrict (MDL) relatif aux mousses filmogènes aqueuses (Aqueous Film-Forming Foam) (AFFF MDL) qu’en dehors de celui-ci, impliquant entre 115.000 et 120.000 plaignants éligibles à y participer, y compris toutes les demandes d’indemnisation pour préjudice corporel qui avaient fait l’objet du litige

* La structure de paiement prévoit un versement de 50 millions de dollars en 2026 et aucun versement en 2027, environ 20 % des paiements étant dus au cours des deux dernières années

* 3M a déclaré avoir annoncé en 2022 qu’elle cesserait la fabrication de tous les PFAS à l’échelle mondiale d’ici fin 2025 et avoir atteint cet objectif avec succès

* "Cet accord constitue une étape importante pour 3M et réduit considérablement l’incertitude liée au litige", a déclaré mardi le directeur général William Brown dans un communiqué

* 3M a précisé que cette charge comptable ne modifiait pas ses prévisions pour 2026 publiées précédemment

* La société a précisé que cet accord ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité et qu’elle serait prête à continuer de se défendre si les conditions convenues n’étaient pas respectées

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