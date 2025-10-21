 Aller au contenu principal
3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - Le géant industriel 3M MMM.N a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel, sous l'effet de ses mesures de réduction des coûts et d'une réorientation stratégique vers des produits à forte marge.

La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 se situe entre 7,95 et 8,05 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,75 à 8 dollars par action.

