3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels dans le cadre de sa politique d'expansion des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 7, commentaire de l'analyste au paragraphe 8) par Aishwarya Jain

Le conglomérat industriel 3M MMM.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, soutenu par une réorientation vers des produits à plus forte marge et un contrôle plus strict des coûts, ce qui a fait grimper ses actions de près de 4%.

Le fabricant de scotch et de Post-it s'attend à ce que la marge d'exploitation de 2025 augmente de 1,8 à 2 points de pourcentage, alors qu'il prévoyait précédemment une hausse de 1,5 à 2 points de pourcentage.

3M a misé sur l'innovation en matière de produits sous la direction de Bill Brown, qui a pris les rênes en 2024, alors que l'entreprise était aux prises avec un ralentissement des ventes et les retombées de plusieurs procès.

La stratégie de Bill Brown est axée sur la vente croisée de nouveaux produits à forte marge aux clients existants, sur l'amélioration des délais de livraison pour éviter les pénalités et sur la réduction des frais généraux et administratifs.

La société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, a lancé 70 nouveaux produits au cours du troisième trimestre. Elle prévoit d'atteindre 250 lancements de produits d'ici la fin de l'année, dépassant ainsi son objectif initial de 215.

Les frais de vente, les frais généraux et les frais administratifs de 3M ont chuté de 22,8 % au cours du trimestre, tandis que les frais de recherche et de développement ont augmenté de 10,4 %.

Lors d'une conférence téléphonique post-résultats, Bill Brown a déclaré que la société utilisait l'automatisation pour remplacer l'inspection visuelle et rationaliser son processus de conception afin de réduire les déchets de fabrication.

Chris Snyder, analyste chez Morgan Stanley, a déclaré que les nouvelles initiatives de gestion pourraient être en train de prendre effet, notant que les ventes organiques du troisième trimestre ont augmenté de 3,2 % malgré un marché de consommation difficile.

3M prévoit un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 7,95 et 8,05 dollars par action, contre une prévision précédente de 7,75 à 8 dollars par action.

La société a également annoncé la vente de son activité de meulage et de finition de précision, qui fait partie de sa division abrasifs, et a enregistré une charge avant impôts d'environ 160 millions de dollars liée à l'opération. Elle n'a pas divulgué d'autres détails.

Bill Brown a déclaré que la société resterait attentive à d'autres cessions.

3M a enregistré un bénéfice ajusté de 2,19 dollars par action au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 2,08 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel total ajusté s'est élevé à 6,32 milliards de dollars, alors que les analystes l'estimaient à 6,25 milliards de dollars.