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3M revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne tenue de son pôle industriel
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails sur le chiffre d'affaires par segment et le contexte général tout au long du texte)

3M MMM.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année , grâce à des mesures de maîtrise des coûts, à des hausses de prix et à la bonne santé persistante de son activité "Sécurité et Industrie ", ce qui a fait grimper de 6 % le cours de l'action du géant industriel lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Toutefois, la société a déclaré s'attendre à ce que la hausse des prix "compense entièrement" l'impact sur son bénéfice de l'inflation liée au pétrole, estimée entre 150 et 175 millions de dollars. 3M avait précédemment prévu un impact annuel de 125 millions de dollars lié à cette inflation.

Les entreprises sont confrontées à une hausse des coûts, les prix du pétrole ayant atteint en juillet leur plus haut niveau depuis plus d’un mois, dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l’Iran et d’inquiétudes concernant d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement énergétique via le détroit d’Ormuz.

Les réductions de coûts, les hausses de prix ainsi que le lancement de nouveaux produits et d’initiatives en matière de service client mis en œuvre par 3M sous la direction de son directeur général William Brown ont aidé l’entreprise à préserver ses marges face à une demande faible dans un contexte d’inflation prolongée.

Le segment le plus important de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires, celui de la sécurité et de l’industrie, a enregistré une hausse de plus de 8 % de son chiffre d’affaires trimestriel par rapport à l’année précédente, soutenu par une forte demande sur les marchés de l’électricité, des adhésifs, des abrasifs et des spécialités industrielles, tandis que le secteur des granulés pour toitures a renoué avec la croissance.

La faiblesse persistante du segment des transports et de l’électronique dans le secteur automobile a été compensée par la bonne tenue des activités liées aux centres de données et aux semi-conducteurs, qui ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires de près de 6 %.

"Compte tenu de nos solides performances au premier semestre et de la dynamique qui se poursuit, nous relevons nos prévisions pour l’ensemble de l’année", a déclaré William Brown.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 8,80 et 8,95 dollars pour l'ensemble de l'année, contre une prévision antérieure de 8,50 à 8,70 dollars.

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3M
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