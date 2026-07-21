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3M relève ses objectifs pour 2026 après un 2e trimestre solide
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 13:30

A l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026, le conglomérat industriel 3M fait part d'un relèvement de sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, à entre 8,80 USD et 8,95 USD, contre 8,50 USD à 8,70 USD précédemment.

Le groupe basé dans le Minnesota anticipe aussi une augmentation de sa marge d'exploitation ajustée de 70 à 80 points de base, pour une croissance des revenus ajustés attendue à plus de 4,5%, reflétant une croissance organique des revenus ajustés supérieure à 3,5%.

Le propriétaire, entre autres, des marques Post-it, Scotch, Nexcare et Scotch-Brite, ajoute tabler sur un cash-flow opérationnel ajusté compris entre 5,8 MdsUSD et 6 MdsUSD en 2026, contribuant à une conversion du free cash-flow ajusté supérieure à 100%.

Au titre du 2e trimestre, 3M a enregistré un BPA ajusté en hausse de 11%, à 2,40 USD, avec une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 40 points de base, à 24,9%, pour des revenus ajustés de 6,5 MdsUSD, en croissance de 5,5%, dont 5,4% en organique.

"Nous avons réalisé un 2e trimestre solide, dépassant les attentes et reflétant les progrès réalisés sur nos priorités stratégiques et la construction d'une entreprise plus performante", commente le PDG William Brown, qui relève en conséquence ses objectifs annuels.

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