3M: le titre avance, une 'idée d'achat' selon Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - L'action 3M s'inscrit à contre-courant de Wall Street lundi en affichant l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones à la faveur de propos favorables de Deutsche Bank, qui fait du titre une 'idée d'achat' en vue des prochains résultats trimestriels du groupe industriel américain.



Alors que la valeur a évolué sans grande direction depuis la parution de ses comptes de 3ème trimestre, le bureau d'études estime que la publication de 4ème trimestre, prévue le 26 février, pourrait constituer un catalyseur positif.



L'analyste dit en effet s'attendre à ce que le conglomérat dévoile à l'occasion un plan d'action pluriannuel visant à améliorer sa marge opérationnel, avec l'objectif de parvenir à un chiffre proche de 30% sur le long terme, contre un peu plus de 20% aujourd'hui.



Parallèlement, ajoute Deutsche Bank, 3M pourrait se montrer plus ambitieux au niveau de sa croissance organique, en communiquant un objectif supérieur à sa moyenne historique (habituellement comprise entre 2% et 4%).



Selon le professionnel, 3M devrait certes publier des résultats de 4ème trimestre supérieurs au consensus, mais pourrait toutefois communiquer des prévisions pour 2025 inférieures aux attentes, une perspective qu'il estime néanmoins intégrée dans les cours actuels.



En revanche, conclut-il, le marché ne semble pas tenir compte de la possibilité de nouveaux rachats d'actions cette année.



Suite à ces commentaires, le titre 3M progressait de 0,4% lundi matin à la Bourse de New York, à comparer avec un gain d'environ 0,2% pour le Dow.





Valeurs associées 3M 132,53 USD NYSE +1,05%