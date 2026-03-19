3M et Bain Capital s'allient dans les équipements de lutte contre l'incendie
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 14:21
Aux termes de l'accord, 3M apportera à la joint-venture sa filiale d'équipements de sécurité incendie et industrielle Scott Safety, qui fabrique notamment des appareils respiratoires autonomes, en échange de 700 millions de dollars en numéraire.
Cette nouvelle entité, qui sera détenue à hauteur de 50,1% par 3M et de 49,9% par Bain Capital, intégrera également le périmètre de Madison Fire & Rescue, un groupe spécialisé dans le matériel de secours et de lutte contre les incendies, qui détient entre autres les marques Holmatro, Amkus, Task Force Tips, Fire Fighting Systems et Waterax.
Le rapprochement, dont la finalisation est attendue dans le courant du second semestre, doit permettre à l'entreprise de mieux servir les pompiers, les services de secours et les travailleurs industriels, est-il précisé dans le communiqué.
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