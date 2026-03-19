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3M et Bain Capital s'allient dans les équipements de lutte contre l'incendie
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 14:21

3M et Bain Capital ont annoncé jeudi la création d'une coentreprise regroupant les activités de protection contre les incendies du conglomérat américain avec celles de Madison Fire & Rescue, une entreprise que les deux partenaires vont racheter conjointement pour un montant de 1,95 milliard de dollars.

Aux termes de l'accord, 3M apportera à la joint-venture sa filiale d'équipements de sécurité incendie et industrielle Scott Safety, qui fabrique notamment des appareils respiratoires autonomes, en échange de 700 millions de dollars en numéraire.

Cette nouvelle entité, qui sera détenue à hauteur de 50,1% par 3M et de 49,9% par Bain Capital, intégrera également le périmètre de Madison Fire & Rescue, un groupe spécialisé dans le matériel de secours et de lutte contre les incendies, qui détient entre autres les marques Holmatro, Amkus, Task Force Tips, Fire Fighting Systems et Waterax.

Le rapprochement, dont la finalisation est attendue dans le courant du second semestre, doit permettre à l'entreprise de mieux servir les pompiers, les services de secours et les travailleurs industriels, est-il précisé dans le communiqué.

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