3M en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** L'action du géant industriel 3M MMM.N progresse d’environ 6 % à 168 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel , grâce à des mesures de maîtrise des coûts, à des hausses de prix et à la bonne tenue de ses activités dans les secteurs de la sécurité et de l'industrie

** Il table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l'exercice compris entre 8,80 et 8,95 dollars, contre une prévision antérieure de 8,50 à 8,70 dollars

** Il annonce un BPA ajusté de 2,40 dollars au deuxième trimestre, contre 2,16 dollars un an plus tôt

** Le cours cible médian des 19 courtiers couvrant le titre s'établit à 170,5 dollars – données compilées par LSEG