3M: BPA en hausse de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 13:20









(CercleFinance.com) - 3M publie un BPA ajusté en hausse de 10% à 1,88 dollar au titre des trois premiers mois de 2025, avec une marge opérationnelle ajustée accrue de 2,2 points à 23,5% pour des ventes ajustées en croissance de 0,8% à 5,8 milliards (+1,5% en organique).



'Dans cet environnement dynamique, nous restons concentrés sur l'amélioration des fondamentaux de notre activité, la construction d'une nouvelle culture de performance et l'avancée de nos priorités stratégiques', affirme son PDG William Brown.



Pour l'ensemble de 2025, le conglomérat industriel -détenteur entre autres des marques Scotch et Post-it- anticipe un BPA ajusté entre 7,60 et 7,90 dollars, prévenant toutefois d'une 'sensibilité aux droits de douane' à hauteur de -20 à -40 cents.





