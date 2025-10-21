 Aller au contenu principal
3M augmente après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de ses efforts d'expansion des marges
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions du conglomérat industriel 3M

MMM.N augmentent de près de 2 % à environ 157,5 $ dans les échanges avant bourse ** La société revoit à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour 2025, entre 7,95 et 8,05 dollars, contre 7,75 et 8 dollars précédemment, grâce à des mesures de réduction des coûts et à l'accent mis sur les produits à forte marge

** Le bénéfice trimestriel ajusté de 2,19 $/action dépasse les estimations des analystes de 2,08 $/action, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires trimestriel ajusté de 6,32 milliards de dollars par rapport aux prévisions de 6,25 milliards de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 19,9% depuis le début de l'année

