3M annonce une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats de mardi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de 3M Co MMM.N ont baissé de 1,9% le lundi, le conglomérat industriel ayant annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels attendus avant la clôture mardi

** L'accent pourrait être mis sur les détails du segment de consommation de la société après une demande atone au cours du trimestre précédent

** MMM a sous-performé le marché en général, le Dow .DJI ayant baissé de 0,2% sur la séance

** La société devrait annoncer un chiffre d'affaires de 6,01 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 5,78 milliards de dollars il y a un an, et un BPA ajusté de 1,98 dollars, contre 1,88 dollars il y a un an, selon les données du LSEG

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 10 notes d'achat ou d'achat fort, neuf notes de maintien et une note de vente

** La médiane des prévisions à 12 mois est de 175 $, selon LSEG; le titre s'est négocié pour la dernière fois à 151,59 $

** Avec le mouvement de lundi, MMM est en baisse de ~5,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 2,8 % pour le DJI