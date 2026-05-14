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3i Group sanctionné en Bourse après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:51

Le groupe britannique de capital-investissement et de capital-risque plonge de près de 20% à la Bourse de Londres après avoir annoncé une progression de ses résultats au titre de l'exercice 2025/2026, tout en dévoilant un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 750 millions de livres sterling.

3i Group a enregistré un bénéfice de 5,29 milliards de livres sur les 12 mois clos le 31 mars, contre 5,04 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti à 5,386 livres, contre 5,206 livres lors de l'exercice précédent.

Le rendement brut sur investissement a également progressé, à 5,5 milliards de livres, contre 5,06 milliards un an auparavant.

Dans le même temps, le conseil d'administration propose un second dividende de 0,480 livre par action, contre 0,425 livre un an plus tôt. Ce dividende sera versé le 24 juillet aux actionnaires inscrits au registre au 19 juin. Le dividende total au titre de l'exercice atteint ainsi 0,845 livre par action, contre 0,730 livre précédemment.

Par ailleurs, 3i Group a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 750 millions de livres sterling afin de réduire son capital social. Le groupe a mandaté Barclays Bank pour piloter cette opération, dont l'échéance est fixée au 31 décembre.
Dans le cadre de ce programme, la société pourra racheter jusqu'à 97 millions de ses propres actions.

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