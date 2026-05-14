3i Group sanctionné en Bourse après ses résultats annuels
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 09:51
3i Group a enregistré un bénéfice de 5,29 milliards de livres sur les 12 mois clos le 31 mars, contre 5,04 milliards un an plus tôt. Le bénéfice par action est ressorti à 5,386 livres, contre 5,206 livres lors de l'exercice précédent.
Le rendement brut sur investissement a également progressé, à 5,5 milliards de livres, contre 5,06 milliards un an auparavant.
Dans le même temps, le conseil d'administration propose un second dividende de 0,480 livre par action, contre 0,425 livre un an plus tôt. Ce dividende sera versé le 24 juillet aux actionnaires inscrits au registre au 19 juin. Le dividende total au titre de l'exercice atteint ainsi 0,845 livre par action, contre 0,730 livre précédemment.
Par ailleurs, 3i Group a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 750 millions de livres sterling afin de réduire son capital social. Le groupe a mandaté Barclays Bank pour piloter cette opération, dont l'échéance est fixée au 31 décembre.
Dans le cadre de ce programme, la société pourra racheter jusqu'à 97 millions de ses propres actions.
Valeurs associées
|1 971,250 GBX
|LSE
|-18,58%
A lire aussi
-
Foxconn, premier fabricant mondial d'électronique en sous-traitance, a fait état jeudi d'une hausse de 19% sur un an de son bénéfice au premier trimestre, dépassant les attentes grâce à la forte demande mondiale de produits liés à l'Intelligence artificielle. ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient jeudi, alors qu'un nouveau round de pourparlers entre Israël et le Liban doit débuter à Washington : . Xi et Trump ont discuté du Moyen-Orient Les présidents chinois et américain Xi Jinping ... Lire la suite
-
Burberry-Les ventes au 4e trimestre affectées par le ralentissement du tourisme lié à la guerre en Iran
Burberry a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre conforme aux prévisions, alors que la guerre en Iran a freiné le tourisme et les achats, annulant ainsi les gains liés à son redressement axé sur son héritage. Le coup porté au secteur ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont orientées dans le vert jeudi, tentant de consolider une deuxième séance consécutive positive, alors que les regards sont tournés vers le sommet en Chine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|0,1864
|+11,22%
|8 037,76
|+0,37%
|106,58
|+0,81%
|0,529
|-17,34%
|155,3
|-0,35%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer