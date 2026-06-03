3D Systems recule après l'annonce d'une offre publique de 40 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 juin - ** Les actions de 3D Systems ( DDD.N ), fabricant d'imprimantes 3D, ont chuté de 12,7% à 3,15 $ en séance prolongée, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société basée à Rock Hill, en Caroline du Sud, lance une offre publique de 40 millions de dollars d'actions
** Needham et Craig-Hallum sont les co-chefs de file
** Avec environ 146,9 millions d'actions en circulation, DDD affiche une capitalisation boursière d'environ 530 millions de dollars
** L'action DDD a clôturé en baisse de 7% à 3,61 $ mercredi. Le titre a bondi de 92% ce trimestre
** Un analyste recommande “d'acheter” le titre, les trois autres de “conserver”; objectif de cours médian de 4 $, selon les données de LSEG
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