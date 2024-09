37% des entreprises prévoient une hausse de leurs effectifs au 3e trimestre (Manpower)

(AOF) - 37% des entreprises françaises anticipent une hausse de leurs effectifs sur la période de septembre à décembre 2024. C’est ce qu’affirme Manpower Group sur la base de son baromètre des perspectives d’emploi rappelant qu’au dernier trimestre, ce taux était de 41% et de 42% au quatrième trimestre 2023. La prévision nette d’emploi en France au 4ème trimestre 2024 (c‘est-à-dire la prévision d’augmentation des effectifs dont on déduit la prévision de réduction des effectifs) est de +24 points.

Ce chiffre est identique à celui du trimestre précédent et en baisse de 4 points par rapport au même trimestre l'année dernière.

Cette baisse "ne surprend pas, étant notamment liée à une incertitude économique qui demeure, dans un climat politique toujours incertain et des pressions budgétaires imposées par la Commission européenne", commente Manpower pour qui "les ménages ne prévoient pas de mobiliser leur surplus d'épargne pour consommer davantage dans les prochains mois".

"La profitabilité des jeux va rester temporaire et le marché du travail risque d'être moins favorablement orienté avec une hausse du taux de chômage à prévoir", précise Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup Europe du Sud.

Les secteurs d'activités qui ont les prévisions nettes d'emploi les plus fortes pour le trimestre prochain sont le secteur énergies et services publics (+40 points), le secteur technologie de l'information (+36 points), le secteur finance et immobilier (+28 points) et le secteur transport, logistique et automobile (+28 points).

Ce sont les très grandes entreprises (celles de plus de 1 000 salariés) et les grandes entreprises (de 250 à 999 salariés) qui prévoient de recruter le plus au 4ème trimestre 2024 avec une prévision nette d'emploi de +36 et +25.