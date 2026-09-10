3 QUESTIONS À-La BCE craint que l'inflation ne se prolonge - Amundi Investment Institute

Alessia Berardi, responsable de la macroéconomie à l'Amundi Investment Institute, estime que la BCE s'est montrée jeudi déterminée à poursuivre sa lutte contre l'inflation, en soulignant notamment que les prix pourraient rester supérieurs à l'objectif plus longtemps que prévu initialement.

La Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, relevé jeudi ses taux directeurs pour la deuxième fois cette année, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2027.

1/ Que retenez-vous des annonces de la BCE ?

"Comme on pouvait s'y attendre, Christine Lagarde s'est en effet montrée assez "hawkish", compte tenu des prix de l'énergie toujours élevés et de la perspective d'une hausse des prix alimentaires. Le principal risque à la hausse reste un choc d'offre (du pétrole-NDLR)."

2/ Le marché a perçu un ton clairement restrictif de la part de Christine Lagarde et a renforcé ses anticipations quant à de futures hausses des taux.

"Lagarde a également souligné que la croissance semblait plus résistante que prévu et, surtout, a mis en avant un thème que nous observons nous aussi : la persistance de l'inflation. Même si l'inflation s'est avérée inférieure aux prévisions, en particulier sur les produits alimentaires, la BCE craint que cette situation ne dure plus longtemps que prévu initialement. C'est là l'élément le plus "hawkish" du message d'aujourd'hui."

3/ Les tensions sur les marchés obligataires pourraient-elles limiter les éventuelles hausses futures des taux?

"La BCE surveille clairement les "spreads" et les rendements obligataires et les intègre dans ses projections, ceux-ci devraient donc faire partie de sa fonction de réaction. Cela dit, Christine Lagarde a présenté les tensions actuelles comme un problème essentiellement lié à l'offre et à la demande, l'offre étant limitée par d'importants besoins de financement."

(Propos recueillis par Diana Mandiá)