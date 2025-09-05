 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
2i Sélection sélectionne le fonds Tailor Actions Entrepreneurs
information fournie par AOF 05/09/2025 à 14:15

(AOF) - Voici une version corrigée avec un nouveau titre. Le texte suit. Tailor Asset Management annonce que son fonds Tailor Actions Entrepreneurs a été sélectionné par le fonds de place 2i Sélection, géré par Mandarine Gestion. Tailor Actions Entrepreneurs vise à identifier et accompagner les entreprises françaises et européennes les plus dynamiques, caractérisées par leur potentiel de croissance et un actionnariat entrepreneurial solide et engagé

Réagissant à cette sélection, Julien Quistrebert, directeur général délégué de Tailor Asset Management, a déclaré : " Être retenus par 2i Sélection est une reconnaissance importante de la singularité de notre stratégie. Elle témoigne de la confiance d'un acteur de place de premier plan dans notre savoir-faire de sélection et de gestion d'entreprises entrepreneuriales. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

