2CRSi : vers une rechute sur 25,5 EUR ?

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information fournie par Zonebourse•13/07/2026 à 17:20
Après une série de 5 échecs sous 40 EUR, 2CRSi aligne une 5ème séance de repli vers 28,5 EUR : le caractère très spéculatif du titre et de possibles développements judiciaires peuvent faire bouger le cours de 20% dans les 2 sens à tout moment.
Pour l'heure, et en s'en tenant à l'aspect graphique, 2CRSi semble se diriger vers une rechute sur 25,5 EUR
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Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi de la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France et l'Espagne mardi, en hommage aux victimes de l'attentat au camion-bélier de Nice, qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016, a annoncé ...
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