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2CRSi : vers une rechute sur 25,5 EUR ?
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 17:20

Après une série de 5 échecs sous 40 EUR, 2CRSi aligne une 5ème séance de repli vers 28,5 EUR : le caractère très spéculatif du titre et de possibles développements judiciaires peuvent faire bouger le cours de 20% dans les 2 sens à tout moment.

Pour l'heure, et en s'en tenant à l'aspect graphique, 2CRSi semble se diriger vers une rechute sur 25,5 EUR

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