2CRSi : vers une rechute sur 25,5 EUR ?

Après une série de 5 échecs sous 40 EUR, 2CRSi aligne une 5ème séance de repli vers 28,5 EUR : le caractère très spéculatif du titre et de possibles développements judiciaires peuvent faire bouger le cours de 20% dans les 2 sens à tout moment.

Pour l'heure, et en s'en tenant à l'aspect graphique, 2CRSi semble se diriger vers une rechute sur 25,5 EUR