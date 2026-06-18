2CRSi temporise après les accusations de Grizzly Research

2CRSi a demandé la suspension de la cotation de son titre, et conteste le contenu du document publié par le vendeur à découvert Grizzly Research.

Le concepteur et fabricant de serveurs haute performance et écoénergétiques a annoncé avoir pris acte de la publication de Grizzly Research contenant des allégations graves, que la société conteste "fermement".

Dans son communiqué, 2CRSi indique que "dans un souci de transparence, de rigueur et d'égalité d'accès à l'information, avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de son titre, afin d'apporter une réponse détaillée aux allégations formulées dans la publication et de permettre au marché de disposer d'éléments d'appréciation complets".

La société strasbourgeoise a précisé qu'elle communiquera au marché dans les meilleurs délais et qu'elle se réserve le droit d'engager toute action qu'elle estimera appropriée pour préserver ses droits, sa réputation et les intérêts de ses actionnaires.

Le titre a chuté ce jeudi de 43,05%, à 25,40 euros après la publication d'une note de Grizzly Research. Le vendeur à découvert a précisé avoir pris une position vendeuse sur l'action, ce qui signifie qu'il parie sur une baisse de cette dernière, selon une étude sur 2CRSi.

Dans cette dernière, il soupçonne fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".

Grizzly Research a mis en garde en indiquant "nous ne formulons pas cette accusation à la légère. Toutefois, après plusieurs mois d'enquête, nous sommes arrivés à la conclusion que 2CRSi est presque entièrement une fraude".