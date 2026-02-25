 Aller au contenu principal
2CRSi s'engage dans un développement conjoint avec Chemours
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 08:38

La société 2CRSi annonce la signature d'un accord de développement conjoint (JDA) avec Chemours à la suite de la qualification réussie du fluide de refroidissement par immersion diphasique Opteon de Chemours sur la gamme actuelle de serveurs 2CRSi.

Cette étape clé ouvre la voie à l'accélération du développement et du déploiement de technologies avancées de refroidissement diphasique, incluant les solutions direct-to-chip et immersion, destinées aux infrastructures informatiques à haute densité.

"Les solutions de refroidissement par liquide diphasique Opteon de Chemours permettent de réduire jusqu'à 90% l'énergie consacrée au refroidissement des centres de données par rapport aux systèmes de refroidissement par air traditionnels", souligne 2CRSi.

Selon lui, elles permettent aussi d'atteindre un indice d'efficacité énergétique (PUE) proche de 1, de diminuer drastiquement la consommation d'eau et d'offrir une solution circulaire grâce à la récupération et à la réutilisation du fluide.

Les deux entreprises viseront ainsi à proposer des serveurs à haute densité à la fois performants et efficaces pour l'IA et le calcul haute performance, en ciblant notamment des formats avancés tels que des serveurs 1U de 15 kW équipés de GPU Nvidia.

Valeurs associées

2CRSI
28,3500 EUR Euronext Paris +10,53%
