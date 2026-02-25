2CRSi s'engage dans un développement conjoint avec Chemours
Cette étape clé ouvre la voie à l'accélération du développement et du déploiement de technologies avancées de refroidissement diphasique, incluant les solutions direct-to-chip et immersion, destinées aux infrastructures informatiques à haute densité.
"Les solutions de refroidissement par liquide diphasique Opteon de Chemours permettent de réduire jusqu'à 90% l'énergie consacrée au refroidissement des centres de données par rapport aux systèmes de refroidissement par air traditionnels", souligne 2CRSi.
Selon lui, elles permettent aussi d'atteindre un indice d'efficacité énergétique (PUE) proche de 1, de diminuer drastiquement la consommation d'eau et d'offrir une solution circulaire grâce à la récupération et à la réutilisation du fluide.
Les deux entreprises viseront ainsi à proposer des serveurs à haute densité à la fois performants et efficaces pour l'IA et le calcul haute performance, en ciblant notamment des formats avancés tels que des serveurs 1U de 15 kW équipés de GPU Nvidia.
