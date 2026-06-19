2CRSI, résumé du webinaire

Lors du webinaire organisé ce vendredi à 18h et ouvert à tous les investisseurs et actionnaires la société 2CRSi a présenté ses premiers éléments de réponse. Zonebourse a pu assister à cette conférence et est quelque peu resté sur sa faim, il va falloir attendre le communiqué de presse de 2CRSi pour connaître réellement ses réponses aux allégations de Grizzly Research, le vendeur à découvert qui a fait chuter le titre de 43,05% jeudi.

Alain Wilmouth, le fondateur et président-directeur général, a commencé par indiquer que cet événement n'était pas voulu, et a présenté un "premier mea culpa" à l'ensemble des actionnaires, partenaires, clients et salariés car si Grizzly Research a ciblé 2CRSi c'est que "je pense que l'on a dû être pas si bon qu'on croyait l'être en termes de communication" a-t-il précisé.

Le patron de la société strasbourgeoise estime que sa société devait correspondre à tous les critères de Grizzly Research. L'action est notamment celle qui a le plus gros volume sur Euronext Growth. Le volume permets à des fonds de plus grande taille de se positionner.

Pour le PDG, le rapport de Grizzly Research est "une anecdote", même s'il va "temporairement faire baisser vos portefeuilles".

Question concernant les objectifs, les audits, la trésorerie...

Lors de la cession de questions, Alain Wilmouth a été interrogé sur les objectifs de chiffre d'affaires : "je vous confirme que l'on a la certitude de dépasser les 400 millions d'euros" en termes de chiffre d'affaires. Le 26 mars dernier, lors de la publication des résultats semestriels, la société avait relevé de 300 à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice. A la même époque, elle annonçait son ambition de franchir le milliard d'euros sans nécessité d'appel au marché pour assurer cette croissance organique. Cet objectif a également été confirmé lors de cette session de questions-réponses.

En ce qui concerne les comptes, l'entreprise qui conçoit, développe et fabrique des serveurs informatiques haute performance et des solutions innovantes pour l'intelligence artificielle, le calcul haute performance et le stockage de données a précisé que ses comptes étaient audités depuis 2010 par des commissaires aux comptes et qu'il n'y avait rien à signaler.

Interrogé sur le Dr Joseph Church, Alain Wilmouth a indiqué qu'il avait vendu son cabinet de vétérinaire pour financer son activité de "cryptomining" et a acheté des serveurs pour faire un petit datacenter.

Sur le contrat annoncé le 9 juin 2025 en Allemagne, d'un montant de 110 millions d'euros, le patron de 2CRSi a indiqué qu'il ne pouvait pas nommer son client. Il a toutefois confirmé que les contrats étaient payés "cash in advance", en numéraire à la commande. Alain Wilmouth a précisé que nous ne connaitrions pas les détails afin de ne pas inciter la concurrence à aller voir directement les clients du français.

Au sujet de la cotation, elle devrait reprendre lundi matin dès l'ouverture de la Bourse de Paris.

Grizzly Research aurait vendu plusieurs dizaines de milliers de titres et aurait pour l'instant enregistré 2 millions d'euros de profits, auxquels il faut retirer ce qu'ils ont payé pour avoir ces titres.

Enfin, sur la trésorerie, Alain Wilmouth a indiqué qu'elle "n'a jamais été aussi bonne depuis l'IPO, je vous rappelle que les clients payent en avance".