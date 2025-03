2CRSi: remporte un appel d'offres de 7,4 ME information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 18:24









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce ce soir avoir remporté un appel d'offres d'environ 7.4 millions d'euros, afin d'équiper en serveurs et équipements informatiques un centre de recherche et d'enseignement dédié à l'IA dans le sud de la France.



Le site en question est présenté comme 'une grande école et un centre de recherche spécialisé dans le numérique, couvrant des domaines comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les réseaux'.



Via ce contrat, 2CRSi fournira des serveurs optimisés pour les charges de travail IA, avec des GPU NVIDIA H200 SXM, NVL et L40S, intégrés dans un environnement de calcul haute performance (HPC) basé sur le stack NVIDIA AI Enterprise.



Cette infrastructure permettra de doubler la puissance de calcul du centre et de garantir aux chercheurs et étudiants un accès aux outils nécessaires à une recherche d'excellence.









