2CRSi : Publication des résultats définitifs 2019-20. Croissance du CA pro forma de +18% au 1er trimestre 2020-21 confirmée. Réaffirmation des objectifs pour l'exercice 2020-21.

Communiqué de presse 2CRSi.



Publication des résultats définitifs 2019-20

o Sur 12 mois pro forma, CA de 141,1 M€, EBITDA de 3,8 M€ et RNPG de (0,8) M€



Croissance du CA pro forma de +18% au 1er trimestre 2020-21 confirmée



Réaffirmation des objectifs pour l'exercice 2020-21

o Une croissance soutenue du chiffre d'affaires, attendu entre 170 M€ et 200 M€

o Une amélioration du niveau de rentabilité



2CRSi présente ce jour ses résultats consolidés et audités pour l'exercice 2019-20 et confirme l'ensemble des perspectives annoncées le 8 juillet 2020.

. Pour rappel, à cette date, le Groupe n'avait pas été en mesure de communiquer ses comptes définitifs en raison du contexte inédit de la crise du COVID-19 et des contraintes qu'elle a générées pour la première consolidation des comptes de Boston Limited, intégré pour la première fois.