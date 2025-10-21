 Aller au contenu principal
2CRSi et NAFFCO Group nouent un partenariat
information fournie par AOF 21/10/2025 à 08:47

(AOF) - 2CRSi et NAFFCO Group ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des usines d’intelligence artificielle modulaire au Moyen-Orient et en Afrique. Le groupe basé à Dubaï et spécialisé dans les équipements de lutte contre l’incendie, de solutions de sécurité et de systèmes d’ingénierie sera chargé de concevoir et fabriquer la « Data Center/AI Factory » modulaire et conteneurisée. De son côté, le Français fournira des matériels informatiques de pointe, des systèmes de calcul et des services d’intégration nécessaires pour prendre en charge le travail d’IA de nouvelle génération.

Pour Alain Wilmouth, président-directeur général de 2CRSi : " notre collaboration avec NAFFCO représente une opportunité enthousiasmante d'étendre notre présence mondiale et de fournir des infrastructures de calcul puissantes et économes en énergie ".

Valeurs associées

2CRSI
13,7800 EUR Euronext Paris +2,53%
