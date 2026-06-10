2CRSi engrange une commande majeure de serveurs d'IA en Allemagne

2CRSi annonce une nouvelle vente de serveurs d'IA à une société allemande basée à Munich et spécialisée dans les services professionnels, l'intégration de systèmes, le conseil en management et les services globaux de solutions. Cette commande porte sur 194 serveurs 2CRSi Godì Blackwell Ultra, pour un montant de 110 MEUR en prix catalogue.

Les serveurs Godì Blackwell Ultra s'adressent notamment aux environnements de calcul dédiés aux grands modèles de langage, à l'IA générative, à l'inférence à grande échelle, au calcul scientifique intensif et aux applications de transformation numérique nécessitant des architectures à forte densité de GPU.

Selon 2CRSi, cette commande "illustre la forte croissance de la demande européenne pour des infrastructures d'intelligence artificielle de nouvelle génération, conçues pour répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de calcul intensif, d'entraînement de modèles, d'inférence IA, d'automatisation et de traitement massif de données".

L'intégralité du montant de la commande a déjà été réglée par le client. Les composants nécessaires à son exécution ont également été sécurisés et payés, permettant à la société de lancer les expéditions dans un calendrier très court. Cette structuration financière limite significativement le BFR lié à l'opération et sécurise son exécution industrielle.

La première tranche de livraison, représentant plus de 50% de la commande, sera expédiée dès cette semaine. Le solde sera livré avant la fin du mois de juin 2026, en ligne avec la clôture de l'exercice fiscal 2025/2026 de 2CRSi, renforçant ainsi la visibilité commerciale de la société sur la fin de son exercice.