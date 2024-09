Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client 2CRSi: commande passée pour produire un nouveau serveur information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - 2CRSi annonce avoir passé commande auprès de ses fournisseurs pour les composants destinés à la fabrication de son nouveau serveur HGX, le Godì 1.8ER-NV8, qui sera équipé de huit GPU H200 de Nvidia.



'Ce serveur est proposé avec un système de refroidissement liquide en option, permettant d'optimiser les performances tout en réduisant la consommation énergétique', précise le constructeur de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance.



2CRSi ajoute que les premières expéditions sont prévues à compter de la troisième semaine d'octobre 2024 et qu'elles s'étaleront durant l'année 2025, pour une valeur marchande estimée à 288 millions de dollars.





Valeurs associées 2CRSI 4,03 EUR Euronext Paris +4,41%