Communiqué de presse 2CRSi



Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021/2022 : 89,8 M€ (+14,4%).



Sur le premier semestre de l’exercice 2021/22 (du 1er mars 2021 au 31 août 2021), 2CRSi enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 89,8 M€, en progression de +14,4% par rapport au premier semestre de l’exercice 2020/21, une performance portée par une belle dynamique commerciale du Groupe qui a plus que compensé la perte du client Blade1.



On peut saluer la performance de la filiale Escape Technology spécialisée dans les effets visuels (+75%), et celle de Boston Server & Storage Solutions qui progresse de 55%.



Les 10 premiers clients représentent 46% du chiffre d’affaires de la période pour un montant total de 41 M€ (contre 49% en 2020).