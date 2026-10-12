2CRSi carbure à l'IA, Hacksaw perd gros

Le projet de pôle IA strasbourgeois Aether propulse 2CRSi, tandis que KGHM décroche le label stratégique de Bruxelles et que le Mondial de l'Auto soutient Renault et Stellantis. A l'inverse, Hacksaw s'effondre après des résultats préliminaires décevants, le travail temporaire souffre d'une activité faible rapportée par Hays, et les raffineurs paient la décision du G7 de libérer ses stocks.

Actions en hausse

2CRSi ( 13,6%) : le concepteur français de serveurs haute performance s'envole après une étape clé du projet Aether, qu'il co-fonde. Le consortium a signé une promesse de vente sur un site industriel de 90 hectares à Strasbourg, destiné à devenir un pôle européen dédié à l'IA. Fournisseur pressenti des serveurs, 2CRSi évoque un potentiel de chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros sur l'exercice 2026-2027, sous réserve des délais d'approvisionnement et de permis.

KGHM ( 6,3%) : le producteur de cuivre polonais s'envole après la désignation par la Commission européenne de deux de ses investissements comme projets stratégiques au titre du règlement sur les matières premières critiques. D'un montant total de 9,5 milliards de zlotys, ils portent sur une nouvelle mine et sur la conversion de la fonderie de Legnica en site de recyclage. Ce label ouvre la voie à des autorisations simplifiées et à des financements préférentiels.

Inwit ( 3,1%) : l'opérateur italien de tours télécoms grimpe sur fond de rumeurs de retrait de la cote. Selon Reuters, ses actionnaires Ardian et Oak Holdings 1, qui détiennent ensemble 71% du capital, discutent avec des banques du financement d'un rachat des minoritaires. Mubadala pourrait entrer au capital à cette occasion.

Vallourec ( 4,3%) : le spécialiste français des tubes sans soudure progresse après l'obtention d'un contrat majeur auprès de TotalEnergies. Le groupe fournira plus de 16 000 tonnes de tubes pour le développement du champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan, dont 159 kilomètres de tubes de conduite.

Nordex ( 2,9%) : le fabricant allemand d'éoliennes profite de prises de commandes en hausse de 29,5% au troisième trimestre, à 2 810 MW. La Turquie, l'Allemagne et les États-Unis tirent la croissance, dans un contexte de diversification géographique revendiquée par le groupe. Les prix de vente moyens restent stables.

Secteur automobile : les constructeurs profitent de l'ouverture du Mondial de l'Auto à Paris, à l'image de Renault ( 2,6%) et Stellantis ( 2,6%). La hausse des prix des carburants dope la demande de véhicules électriques, qui ont représenté environ 60% des ventes de la marque Renault en France le week-end dernier, un record. Stellantis dévoile de son côté six concept-cars, dont une réinterprétation électrique de la 2CV affichée à 15 000 euros. Le secteur bénéficie aussi de l'accord conclu vendredi entre Bruxelles et Pékin, qui doit réduire de plus de moitié les importations de véhicules hybrides chinois dans l'Union.

Actions en baisse

Hacksaw (-28,2%) : le fournisseur suédois de jeux d'argent en ligne s'effondre après des résultats préliminaires nettement inférieurs aux attentes. Son chiffre d'affaires du troisième trimestre ressort entre 57,5 et 58,5 millions d'euros, soit une croissance limitée à 11 ou 12%, quand Redeye tablait sur 24%. Le bureau d'analyse, qui souligne une rentabilité toujours élevée avec une marge opérationnelle de 83%, compte abaisser ses prévisions de 5 à 10% pour 2026-2028.

Pandora (-2,9%) : le joaillier danois recule alors que RBC abaisse son objectif de cours de 900 à 875 couronnes danoises, tout en maintenant sa recommandation à performance en ligne avec le secteur.

Secteur travail temporaire : le compartiment recule, à l'image d' Adecco (-4,7%) et Randstad (-2,3%). Hays a publié une activité du premier trimestre (juillet à septembre) en repli de 3% à périmètre comparable, et évoque des conditions de marché stables à court terme, avec un recrutement permanent toujours faible (-7%) face à un intérim plus résilient. L'Allemagne (-6%) et le Royaume-Uni (-5%) restent les maillons faibles. Jefferies reste à sous-performance sur Hays, avec un objectif de cours de 45 pence.

Repsol (-2,3%) et Neste (-2,2%) : les raffineurs européens reculent après la décision du G7 de libérer 100 millions de barils de brut et de diesel. Cette annonce casse la flambée des marges de raffinage, déclenchée par l'interdiction d'exporter décrétée par la Chine. Contrairement aux majors intégrées, les deux groupes tirent l'essentiel de leurs résultats de la transformation : Repsol par sa forte exposition aux distillats moyens, Neste par ses carburants renouvelables, dont la marge suit le prix du diesel.