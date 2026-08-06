2CRSi apporte des précisions au sujet du projet AETHER

En complément de ses communiqués des 8 et 16 juillet, 2CRSi apporte des précisions à la suite des échanges avec l'AMF au sujet de la gouvernance de la société AETHER Infrastructures et de l'avancement du projet AETHER, auquel 2CRSi participe en tant que membre du consortium.

AETHER Infrastructures, société porteuse du projet, est une SAS immatriculée en 2026, dont Holding Alain Wilmouth est actuellement président et actionnaire unique. Au titre de l'exercice 2025/26, 2CRSi a facturé à cette société des prestations de services pour 629 760 EUR HT.

Concernant l'avancement du projet AETHER, l'offre ferme et engageante concernant AETHER Infrastructures portant sur le site "FR-SXB1" est en attente de validation par le conseil d'administration du vendeur, tandis que celle portant sur le site "FR-SXB2" a obtenu un accord définitif et formel du vendeur le 31 juillet.

Cet accord prévoit une occupation partielle de ce dernier site dès le 1er octobre 2026 afin de permettre de démarrer plus rapidement les travaux et le déploiement des capacités de calcul. Le calendrier indicatif vise la signature de l'acte de vente définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

"Implanté à Strasbourg, ce site industriel dispose d'une puissance de 25 MW disponible avec une liaison redondante. Cette puissance va progresser en fonction des disponibilités supplémentaires qui seront accordées par l'opérateur de réseau électrique", précise le fournisseur de serveurs haute performance et écoénergétiques.

Dans un ensemble de bâtiments construits récemment, une ou plusieurs "usines de calcul d'IA" seront exploitées dans le cadre d'AETHER. Le site permettra également d'accueillir la fabrication de modules d'IA Factory (2CRSi Cloud Solutions), ainsi que l'atelier métallurgique de 2CRSi.

Le consortium AETHER a vocation à répondre à l'appel d'offres lancé par l'Union européenne le 30 juillet pour les giga-fabriques d'IA, afin de renforcer la capacité de calcul de l'Europe et de mobiliser plus de 30 MdsEUR d'investissements.